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    Dünyanın en uzun kitabı basıldı! Tam 21 bin 450 sayfa...

    21 bin 450 sayfalık eser, bugüne kadar yapılmış en uzun kitap olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
    • 22.09.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 14:16
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    Dünyanın en uzun kitabı basıldı! Tam 21 bin 450 sayfa...

    Manga serilerinden olan One Piece'in kitabı basıldı. Tek cilt olarak basılan kitap, dünyanın en uzun kitabı olarak tarihe geçti.

    Dünyanın en uzun kitabı unvanını kazanan kitap, 21 bin 450 sayfadan oluşuyor. Bu tarihi kitap sınırlı sayıda üretildi. One Piece kitabı sadece  50 adet basıldı.

    Dünyanın en uzun kitabı basıldı! Tam 21 bin 450 sayfa... #1

    Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren One Piece'in tek ciltli kitabı satışa çıktı. Dünyanın en uzun kitabı unvanına sahip olan eser, 21 bin 450 sayfadan oluşuyor.

    Dünyanın en uzun kitabı basıldı! Tam 21 bin 450 sayfa... #2

    50 adet basıldı

    Sadece 50 adet basılan kitabın fiyatı 1.900 euro olarak belirlendi. Manganın Japonya’daki yayıncısı Shueisha, çıkarılan bu kitabın resmi olmadığını ifade ederek "Onlara izin vermiyoruz. Fransa’da One Piece’i yayınlayan lisans sahibi Glénat’tır." ifadelerini kullandı.


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