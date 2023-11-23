Düş Uykunun Bekçisidir-Sigmund Freud kitabında psikanalizimin yalın hali Doç.Dr. Fırat İlim, Freud’u yeni ve şaşırtıcı yönleriyle görmeye ve psikanalizi en yalın haliyle anlamaya davet ediyor. Fırat İlim’in kaleme aldığı Düş Uykunun Bekçisidir-Sigmund Freud, psikanalizimi en yalın ahaliyle anlatıyor.

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Sigmund Freud, insanlık tarihinde büyük etkiler bırakmış bir entelektüeldir. Histeri konusundaki ilerici fikirleri, aile içi cinsel istismar konusundaki cesur iddiaları ve yine din, ahlak ve vicdan konularındaki düşünceleri kesinlikle tabu yıkıcı düşüncelerdir.

Psikanalizin kurucusu ve bilinçdışının kâşifi Sigmund Freud, insanlık tarihinin gördüğü en etkili entelektüellerden biridir.

Bir hekim olarak başlayan kariyeri din, ritüel, mit, masal, düş ve sanat gibi alanlara uzanır. Onun eseri olan psikanaliz, birbirinden alabildiğine farklı görünen bu alanları birbirine bağlayan bir kuramdır.

İnsanın zihin yapısı

Sigmund Freud bir taraftan insanın zihin yapısını açıklamayı, diğer taraftan insan uygarlıklarını masum ve gizemli gösteren büyüyü dağıtmayı dener.

İnsan zihninin kendisi hakkında yanılabildiğini bize öğreten psikanalizin ortaya çıkışından beri, artık herkes biraz hasta, her bakış açısı biraz şüphelidir, en başta da uygarlıklar.

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Yakın haliyle anlatım

Sigmund Freud’un kendi çocukluk anıları ve düşleri psikanalizin ilk malzemeleriydi. Bu yüzden psikanalizi anlamanın yolu, onun zor ve sancılı yaşamını incelemekten geçer. Bu kitap sizi, Freud’u yeni ve şaşırtıcı yönleriyle görmeye ve psikanalizi en yalın haliyle anlamaya davet ediyor.

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