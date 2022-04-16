Düşlerin yan yana yürüdüğü edebi metin: Son Saatler

Yazar Burak Evren'nin yeni öykü kitabı Son Saatler, yazarın yeni öykülerinden bir araya geldi.

Burak Evren’in 2008’de Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’ne layık bulunan Rüyalarının Kızı adlı kitabından sonra yeni öykülerinin bir araya geldiği Son Saatler, gerçekler ile düşlerin yan yana yürüdüğü edebi bir geçit töreni.

Masumu, suçlusu, mağduru, bürokratı, sanatçısı ve sıradan insanıyla geniş bir yelpazeye yayılan, bir yandan dünyanın gerçeklik aynasından yansırken bir yandan da gerçeküstü dünyaya teğet geçen kahramanlarıyla Son Saatler, son derece yalın bir üslupla gündelik hayattan dokunaklı imgeler resmediyor.

"Son saatler"

Okur, her öyküde birinin ya da bir şeylerin son saatlerine tanık olurken, öyküler bireysel ve psikolojik taraflarıyla varlık, toplumsal ve sosyolojik taraflarıyla ise yokluk kavramlarını düşündürüyor.

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