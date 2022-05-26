Duygu Asena Roman Ödülü Seray Şahiner’e verildi

Duygu Asena Roman Ödülü 25 Mayıs’ta yapılan törenle Seray Şahiner’e verildi.

Türkiye’yi kadın hakları, özgürlük ve eşitlik konularında “ilk”lerle tanıştıran Duygu Asena’nın anısına, 2007 yılından bugüne Duygu Asena ‘Kadının Hala Adı Yok’ Roman Ödülü’ne bu yıl Ülker Abla adlı eseriyle değer görülen Seray Şahiner, düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Doğan Kitap’ın Duygu Asena’nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için düzenlediği Duygu Asena Roman Ödülü, Ülker Abla adlı seriyle Seray Şahiner’in oldu.

Ana mesele

Şahiner konuşmasında, "Öncelikle, seçici kurula, beni Duygu Asena Roman Ödülü’yle onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Doğan Kitap ailesine ayrıca teşekkürler. Zira bu ödülde vurgulanan, Duygu Asena’nın fikir ve değerlerini yaşatma teması, aslında bizim hala güncelliğini koruyan meselelerimizi içeriyor" dedi.