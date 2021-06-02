Duygu Karaca'dan ilk kitap: Fazla Yağ Göz Çıkarmaz

Çeşitli dizilerden tanıdığımız oyuncu ve eğitmen Duygu Karaca'nın ilk kitabı Fazla Yağ Göz Çıkarmaz, Küsurat Yayınları’nın kitaplığında yerini aldı.

Toplumda pek çok insanın kilolar üzerine söyleyecekleri vardır. Sizi ya fazla kilolu bulurlar ya da fazla zayıf. Kilo vermeniz veya almanız üzerine tavsiyeleri ise ceplerindedir daima.

Sonu gelmeyen öneriler, yerini bir süre sonra teselli cümlelerine bırakır. "Bir kere senin yüzün çok güzel”, "Çok tatlısın be", "Şişman değilsin de boyun kısa, "Yeteri kadar su içiyor musun sen?"… Bunların sonu gelmez.

İşte Duygu Karaca tam da bu noktaya bir mercek tutuyor ve okurunu bir yandan gülümserken öte yandan empati kurmaya davet ediyor.





Duygu Karaca

FAZLA YAĞ GÖZ ÇIKARMAZ

Aynada gördüğüm kişiyi tanıyorum. Kendini ve hayatını seven, neşeli bir aileye sahip, özgüveni yerli yerinde, dostları yanında, yaptığı işi keyifle sürdürmeye çalışan o şişman kadın benim. Her şey güzel giderken bile hiç hadleri olmamasına rağmen bedenim üzerinden beni eleştirenler de hayatlarında mutlaka bir boşluk olan “o” insanlar. Hemen tanırsınız onları. Sizi gördüklerinde baştan aşağı bir süzerler, ceplerinde hazır bulundurdukları cümleleri sıralamak için fırsat kollarlar ve buldukları ilk anda yapıştırıverirler: “Bir kere senin yüzün çok güzel!”, “Sen şişman değilsin ki balıketlisin!” Ardından diyet listeleri yazmaya başlarlar ezberden. Ben de biliyorum ılık suya limon sıkmayı, peynirleri kibrit kutusu büyüklüğünde yemeyi… Neyse bırakalım şimdi bu tatsızlıkları! Gelin şöyle görünüşü bile iştah açan tatlı bir şeyler söyleyelim hatta yanına bir de çay… Eee anlatacaklarım var. Yaşarken zor gelen ama şimdi gülerek hatırladıklarım... Hepsini tek tek seriyorum önünüze. Tüm şişmanlar toplansın, herkes duysun! Güzellik kadar sonradan öğretilmiş/öğrenilmiş bir kavram için bunca kalp kırıklığı neden? Gülüşünüz size özel, ses tonunuz, bakışınız… Burada linç yok, eğlenceli anılar var! Ayrıca size bir sır vereyim mi? Yaklaşın, iyice yaklaşın… Fazla yağ göz çıkarmaz!





Sayfa: 127

DUYGU KARACA HAKKINDA

5 Haziran 1985’te İstanbul’da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra N’olur Ayrılalım, Ver Elini Aşk, Sefirin Kızı gibi dizilerde rol aldı. Fazla Yağ Göz Çıkarmaz ilk kitabıdır.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com