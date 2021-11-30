Duygu yüklü bir kardeşlik öyküsü: Musa-Kevser’in Kader’i

Avukat yazar Burcu Karataş Metin’in, 2019’da hep kitap etiketiyle yayımlanan kitabı Kevser’in macerası, bu kez duygu yüklü bir kardeşlik hikâyesiyle devam ediyor.

Yetimhanede büyüyen Kevser’in küçük bir Anadolu köyünden İstanbul’a uzanan hikâyesi, etkileyici bir devam kitabı ile okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Yazar Burcu Karataş Metin’in kaleme aldığı Musa-Kevser’in Kader’i, Kevser’in yıllardır görmediği kardeşiyle buluşmasını konu alıyor.

Kaderini seçemeyen insanların varoluş mücadelesiyle birlikte, bu topraklarda kimliğini özgürce yaşamanın zorluğunu duygu yüklü bir kardeşlik öyküsü ekseninde aktaran Musa-Kevser’in Kader’i, 1 Aralık tarihinden itibaren hep kitap logosuyla raflarda yerini alacak.

YOLCULUK VE MÜCADELE

İlk kitapta Kevser’in yetimhanede geçen çocukluk dönemleriyle başlayan hayat yolculuğunu ve mücadelesini anlatan yazar Burcu Karataş Metin, devam kitabı Musa- Kevser’in Kader’inde ise kardeşi Musa ile seneler sonra karşılaşma hikâyesiyle okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Kader ismini alan Kevser’in kardeşi Musa’nın suçsuz olduğu halde cinayetten tutuklanmasıyla başlayan Musa-Kevser’in Kader’i; Musa’nın çocukluğu, dönüşümü, sancıları ve ablası Kevser ile yeniden bir araya gelişini konu alıyor.





ZAMANSIZ KARŞILAŞMALAR

Geride bırakılan onca yıldan sonra kardeşliklerin yeniden yazılması, dostlukların sınanması ve unutulup yok sayılanların tekrar gün yüzüne çıkmasına şahitlik eden kitap, hayatta zamansız karşılaşmaların kaçınılmaz olduğunu hatırlatıyor.

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