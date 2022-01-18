Düzenli kitap okumak stresi azaltıyor

Yapılan bazı araştırmalara göre, düzenli kitap okuyan birisi okumayana göre daha az stres yaşıyor.

Bir grup araştırmacı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık bilimleri programlarında yoga, mizah ve okumanın öğrencilerin stres düzeyleri üzerindeki etkilerini ölçtü.

Araştırma, 30 dakikalık okumanın kan basıncını, kalp atış hızını ve psikolojik sıkıntı duygularını yoga ve mizah kadar etkili bir şekilde düşürdüğünü buldu.

Araştırmalar düzenli okumanın; beyin bağlantınızı geliştirdiğini, kelime dağarcığınızı ve kavrayışınızı artırır, diğer insanlarla empati kurmanızı sağlar, uykunuzu düzenler, stresi azaltır, kan basıncını ve kalp atış hızını düşürür, depresyon belirtileriyle savaşır, yaşlandıkça bilişsel gerilemeyi önler ve daha uzun bir yaşama katkıda bulunur.

ÇOÇUKLARDA OKUMANIN ÖNEMİ

Çocukların mümkün olduğunca çok okuması özellikle önemlidir çünkü okumanın etkileri birikimlidir. Ancak iyi bir kitabın sayfalarında sizi bekleyen birçok fiziksel ve psikolojik faydadan yararlanmaya başlamak için asla geç değildir.

Çocuklarınızla birlikte okumak, kitaplarla sıcak ve mutlu ilişkiler kurar ve çocukların gelecekte okumayı eğlenceli bulma olasılığını artırır.

UZUN YAŞAMANIN SIRRI

Yapılan bir araştırmada, kitap, dergi veya diğer şekilde okuma alışkanlığı olanların, okumayanlara göre yaklaşık 2 yıl daha uzun yaşadığını buldu.

Araştırma ayrıca, her hafta 3,5 saatten fazla kitap okuyan kişilerin, hiç okumayanlara göre yüzde 23 daha uzun yaşama ihtimalinin olduğu sonucuna varmıştır.





ROMAN OKUMANIN ÖNEMİ

Depresyonu olan kişiler genellikle kendilerini diğerlerinden soyutlanmış ve yabancılaşmış hissederler ve bu, kitapların azaltabileceği bir duygudur.

Roman okumak, kendi dünyanızdan geçici olarak kaçmanıza ve karakterlerin hayali deneyimlerine kapılmanıza izin verebilir.

Nitelikli, alanında gerçekten uzman kişiler tarafından yazılan kişisel gelişim kitapları ise size durumları değerlendirmenize ve yönetmenize yardımcı olabilecek stratejiler öğretebilir.



