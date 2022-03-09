Ebeveynlere hitap eden kitap: Bağırmayan Anne olmak

Hal Edward Runkel'ın Bağırmayan Anne Olmak isimli kitabı, evde çocuklara karşı sakin kalınması gerektiğini anlatıyor.

Günümüzde çocukların büyük bir sorunu var: Anne babaları kavga ederken buna şahitlik etmek. Aslında elimizdeki kitap sadece anne için değil; baba için de uyarılarda bulunuyor.

Nitekim evde sürekli olan huzursuzluk, çocuğun psikolojisi üzerinde derin etkiler yaratıyor. Bunun için aile konusunda yaptığı çalışmalarla bilinen Hal Edward Runkel'ın Bağırmayan Anne Olmak isimli kitabı, tam da anne babaların okuyabileceği bir eser.

SES TONUNA DİKKAT ETMEK

Nitekim anne babalar bu kitapla çocuklarına daha sakin davranacak ve onlarla konuşurken ses tonlarına daha çok dikkat edecek. Zira, aileden ne görürse onu yapan çocuklardan bahsettiğimizde özellikle uzmanların görüşlerine kulak vermemiz gerekiyor.

ŞİDDETSİZ İLETİŞİM

Bağırmayan Anne Baba Olmak şiddetsiz iletişimi anlatıyor. Hal Edward Runkel dünyayı ilişki ilişki, tek tek sakinleştireceğine inanıyor. Yeni bir metot, üç günde çocuğunuzu nasıl muma çevirirsiniz türünden bir ebeveynlik yöntemi sunmuyor. Aksine, kendinize odaklandığınızda ve böylece sakin kalabildiğinizde yaşamakta olduğunuz sorunları hiç yaşamayacağınızı söylüyor.

YENİ BAKIŞ AÇISI

Önerileri uygulamak size sadece çocuklarınızla ilişkilerinizde değil, tüm ilişkilerinizde faydalı olacak. Yeni bir bakış açısı kazanacaksınız ve bu pencereden baktığınızda sizi zorlayan sorunlar bambaşka görünecek.

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