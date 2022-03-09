Euro
16.01
1.29%
Dolar
14.64
1.28%
Altın
962.07
0.84%
Borsa
2042
1.53%
Bitcoin
609.993
8.46%
BTXN Coin
38.13
-0.39%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C
    Ebeveynlere hitap eden kitap: Bağırmayan Anne olmak

    Ebeveynlere hitap eden kitap: Bağırmayan Anne olmak

    Hal Edward Runkel'ın Bağırmayan Anne Olmak isimli kitabı, evde çocuklara karşı sakin kalınması gerektiğini anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 11:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Günümüzde çocukların büyük bir sorunu var: Anne babaları kavga ederken buna şahitlik etmek. Aslında elimizdeki kitap sadece anne için değil; baba için de uyarılarda bulunuyor.

    Nitekim evde sürekli olan huzursuzluk, çocuğun psikolojisi üzerinde derin etkiler yaratıyor. Bunun için aile konusunda yaptığı çalışmalarla bilinen Hal Edward Runkel'ın Bağırmayan Anne Olmak isimli kitabı, tam da anne babaların okuyabileceği bir eser.

    SES TONUNA DİKKAT ETMEK

    Nitekim anne babalar bu kitapla çocuklarına daha sakin davranacak ve onlarla konuşurken ses tonlarına daha çok dikkat edecek. Zira, aileden ne görürse onu yapan çocuklardan bahsettiğimizde özellikle uzmanların görüşlerine kulak vermemiz gerekiyor.

    Ebeveynlere hitap eden kitap: Bağırmayan Anne olmak #1

    ŞİDDETSİZ İLETİŞİM

    Bağırmayan Anne Baba Olmak şiddetsiz iletişimi anlatıyor. Hal Edward Runkel dünyayı ilişki ilişki, tek tek sakinleştireceğine inanıyor. Yeni bir metot, üç günde çocuğunuzu nasıl muma çevirirsiniz türünden bir ebeveynlik yöntemi sunmuyor. Aksine, kendinize odaklandığınızda ve böylece sakin kalabildiğinizde yaşamakta olduğunuz sorunları hiç yaşamayacağınızı söylüyor.

    Ebeveynlere hitap eden kitap: Bağırmayan Anne olmak #2

    YENİ BAKIŞ AÇISI

    Önerileri uygulamak size sadece çocuklarınızla ilişkilerinizde değil, tüm ilişkilerinizde faydalı olacak. Yeni bir bakış açısı kazanacaksınız ve bu pencereden baktığınızda sizi zorlayan sorunlar bambaşka görünecek.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Usta edebiyatçı Tarık Buğra'nın yazma kuralları
    Kitap

    Usta edebiyatçı Tarık Buğra'nın yazma kuralları

    İngiltere'nin kabul ettiği Ukraynalı mülteci sayısı
    Dünya

    İngiltere'nin kabul ettiği Ukraynalı mülteci sayısı

    Görüş Bildir