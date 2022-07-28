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- Ebubekir Hazım Tepeyran'ın Küçük Paşa romanı
Ebubekir Hazım Tepeyran'ın Küçük Paşa romanı
- Haber Merkezi
- 28.07.2022 - 09:25
- Güncelleme : 28.07.2022 - 09:31
Ebubekir Hazım Tepeyran, vali, içişleri bakanı ve milletvekili olarak devletin üst düzey kademelerinde görev yaptı.
Dolayısıyla yazar, Anadolu insanını yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Edebi değerinden ziyade ihtiva ettiği Anadolu gerçekliği açısından önemli olan Küçük Paşa adlı bu roman, yazarın tecrübe ve gözlemlerine dayanarak kaleme aldığı bir eserdir.
Nitekim yazarın kendisi "Küçük Paşa bir hikaye diye okunur ise sanat nokta-i nazarından pek çok ayıbı görülür; 'Anadolu mecmua-i tesaviri' diye bakılırsa bittabi layuadd neva bulunur demektedir.
Romanda, İç Anadolu'nun, kuwetle muhtemel Niğde'nin bir köyündeki insanların gündelik hayatları olanca çıplaklığıyla anlatılmaktadır.
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Aydınlara verilen muhtıra
Küçük Paşa, Anadolu köylüsünün sefil hayatı; evleri, yaşam tarzları, giyim kuşanılan, eşyaları; inançları, inanışları, şehir hayatının renkleri ve imkanları karşısında ışıksız ve çaresiz kalışları, devletin bu noktadaki ihmalkarlığı göz ardı edilmeden anlatılarak aydınlara verilmiş bir muhtıra olarak da okunabilir.
Orjinal metinler
İlk baskısı 1910 yılında yapılan bu roman, 36 yıl sonra, 1946' da, bizzat yazan tarafından dili sadeleştirilerek ve romandaki pek çok bölüm çıkarılarak yeni harflerle yayınlanır. Çıkarılan bu bölümler, dönemin Anadolu köylerindeki gerçeği gösteren bir belgesel niteliği taşımaktadır. Elinizdeki metin, Küçük Paşa romanının 1910 yılındaki orijinal halinin Latin harflerine aktarımıdır.