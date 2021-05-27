Ece Ayhan'ın Orhan Veli Öldü şiirindeki isyanı

Ece Ayhan, arkadaşı Orhan Veli öldüğünde, "Orhan Veli Öldü" adında şiir yazmıştı. Şair şiirinde haklı olarak isyanda bulunuyor.

Zordur şairlerin ölümü.. Ohan Veli de olduğu gibi.. Usta şair Ankara'da bir gece yarısı evine dönerken belediyenin kazdığı ve hiçbir uyarı levhası olmayan çukura düştü.

Çok sert biçimde düşen Türk şiirinin romantik adamı Orhan Veli öldü. Şairin ölümü pek çok dostunu, arkadaşını derinden üzmüştür. Bu arkadaşlardan birisi de sözleriyle, şiirleriyle edebiyatımızda izler bırakan Ece Ayhan'dır..

Şair Ece Ayhan

"ORHAN VELİ ÖLDÜ"

Ece Ayhan, arkadaşı hayatını kaybettiğinde "Orhan Veli Öldü" dizelerini kaleme alır. Şair, şiirinde ölüm karşısında duyulan çeresizliği ve yalnızlığı dile getirirken, aynı zamanda Orhan Veli'yi övücü sözlerle anlatıyor.

"ORHAN VELİ CEKETSİZ ÖLDÜ"

Ece Ayhan'nın şiirinin sonuna yazdığı "Orhan Veli Ceketsiz Öldü" dizeleri okuyanları duygulandırmıştır. Çünkü Orhan Veli öldüğünde sırtında bir ceketi bile yoktu.

Orhan Veli

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com