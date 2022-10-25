Petrol
90.53
-0.75%
Euro
18.3576
0.14%
Dolar
18.6078
0.13%
Altın
983.55
-0.28%
Borsa
4
0.58%
Bitcoin
362.890
-0.51%
BTXN Coin
10.74
4.88%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Ece Erdoğuş Levi kadın öykülerini anlatıyor: Şehrazat'ın Son Sözleri

    Ece Erdoğuş Levi, sır olan, sesini duyuramayan tüm kadınlar için, onlardan ilhamla kaleme aldığı yepyeni romanı Şehrazat’ın Son Sözleri'nde kadın öykülerine yer veriyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 12:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ece Erdoğuş Levi kadın öykülerini anlatıyor: Şehrazat'ın Son Sözleri

    Binbir Gece Masalları’nın Şehrazat’ından yola çıkan Ece Erdoğuş Levi, Şehrazat’ın Son Sözleri’nde erkek şiddetine maruz kalan farklı farklı kadınların sarsıcı hikâyelerini ilgi çekici bir kurguyla anlatıyor.

    Ece Erdoğuş Levi, Türkiye’de şiddet ve baskı gören, tecavüz edilen, yaralanan, öldürülen, sır olan, sesini duyuramayan tüm kadınlar için, onlardan ilhamla kaleme aldığı yepyeni romanı Şehrazat’ın Son Sözleri bir toplumsal panorama sunuyor.

    Binbir Gece Masalları’nın Şehrazat’ını duymayan yoktur... Onu tasvir eden resimlere baktığınızda tüller içinde, allanıp pullanmış, yumuşacık yastıkların üzerine yan devrilmiş, keyfi yerinde bir kadın görürsünüz çoğunlukla. Peki, gerçek öyküsü bu mudur?

    Ece Erdoğuş Levi kadın öykülerini anlatıyor: Şehrazat ın Son Sözleri #1

    Cabbar bir savaşçı

    Esasında, her gün bakire bir kızla evlenip sabahına kafasını vurduran Pers şahını birbirinden heyecanlı öyküleriyle meşgul ederek canını kurtarmaya çalışan bir kadındır Şehrazat. Kendi gibi olanlara reva görülmüş makas talihi bir kez olsun alt etmeye çalışan, silah yerine sözcüklerini kuşanmış cabbar bir savaşçı…

    Ece Erdoğuş Levi kadın öykülerini anlatıyor: Şehrazat ın Son Sözleri #2

    Kadın öyküleri...

    Ece Erdoğuş Levi, edebiyatseverlerle buluşturduğu yeni romanı Şehrazat’ın Son Sözleri’nde Şehrazat’tan devraldığı mirası sayfalara taşıyıp her gün dövülen, istismar edilen, ırzına geçilen ve katledilen kadınların öykülerini anlatıyor.

    Ölümün soğuk gözleri

    Ölümün soğuk gözlerinin içine bakarak, benzeri hikâyelerin bir daha hiç yaşanmaması umuduyla…


    Biyometrik verileri izinsiz topladığı için Google'a dava açıldı
    Teknoloji

    Biyometrik verileri izinsiz topladığı için Google'a dava açıldı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Ankara Kitap Fuarı'nda yazar ve okur buluşması
    Kitap

    Ankara Kitap Fuarı'nda yazar ve okur buluşması

    Görüş Bildir