Ece Erdoğuş Levi kadın öykülerini anlatıyor: Şehrazat'ın Son Sözleri

Ece Erdoğuş Levi, sır olan, sesini duyuramayan tüm kadınlar için, onlardan ilhamla kaleme aldığı yepyeni romanı Şehrazat’ın Son Sözleri'nde kadın öykülerine yer veriyor.

Binbir Gece Masalları’nın Şehrazat’ından yola çıkan Ece Erdoğuş Levi, Şehrazat’ın Son Sözleri’nde erkek şiddetine maruz kalan farklı farklı kadınların sarsıcı hikâyelerini ilgi çekici bir kurguyla anlatıyor.

Ece Erdoğuş Levi, Türkiye’de şiddet ve baskı gören, tecavüz edilen, yaralanan, öldürülen, sır olan, sesini duyuramayan tüm kadınlar için, onlardan ilhamla kaleme aldığı yepyeni romanı Şehrazat’ın Son Sözleri bir toplumsal panorama sunuyor.

Binbir Gece Masalları’nın Şehrazat’ını duymayan yoktur... Onu tasvir eden resimlere baktığınızda tüller içinde, allanıp pullanmış, yumuşacık yastıkların üzerine yan devrilmiş, keyfi yerinde bir kadın görürsünüz çoğunlukla. Peki, gerçek öyküsü bu mudur?

Cabbar bir savaşçı

Esasında, her gün bakire bir kızla evlenip sabahına kafasını vurduran Pers şahını birbirinden heyecanlı öyküleriyle meşgul ederek canını kurtarmaya çalışan bir kadındır Şehrazat. Kendi gibi olanlara reva görülmüş makas talihi bir kez olsun alt etmeye çalışan, silah yerine sözcüklerini kuşanmış cabbar bir savaşçı…

Kadın öyküleri...

Ece Erdoğuş Levi, edebiyatseverlerle buluşturduğu yeni romanı Şehrazat’ın Son Sözleri’nde Şehrazat’tan devraldığı mirası sayfalara taşıyıp her gün dövülen, istismar edilen, ırzına geçilen ve katledilen kadınların öykülerini anlatıyor.

Ölümün soğuk gözleri

Ölümün soğuk gözlerinin içine bakarak, benzeri hikâyelerin bir daha hiç yaşanmaması umuduyla…