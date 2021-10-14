Türkiye’de yazılmış edebi nitelikteki ilk polisiye roman Sis ve Gece’nin özel baskısı, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.

Ahmet Ümit’ten sözünü sakınmayan, cesur, hâlâ güncelliğini koruyan, usta işi bir ilk roman. 1996’da yayınlanan Sis ve Gece, Türkçe polisiye edebiyatın yapıtaşlarındandır.

Ahmet Ümit’e parlak bir kariyerin kapısını açan roman, 90’lı yılların Türkiyesi’nden bir kesit sunarken aynı zamanda ülkenin hem yakın geçmişini hem de geleceğini gösteren kurgusuyla okurunu şaşırtmaya devam ediyor.

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BEYAZ PERDEYE UYARLANDI

Sis ve Gece, 2007 yılında Turgut Yasalar yönetmenliğinde sinemaya uyarlanarak büyük yankı uyandırmıştı.

Ergül Tosun

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