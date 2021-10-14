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    Edebi nitelikteki ilk polisiye roman: Sis ve Gece

    Türkiye’de yazılmış edebi nitelikteki ilk polisiye roman Sis ve Gece’nin özel baskısı, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 12:44
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    Edebi nitelikteki ilk polisiye roman: Sis ve Gece

    Ahmet Ümit’ten sözünü sakınmayan, cesur, hâlâ güncelliğini koruyan, usta işi bir ilk roman. 1996’da yayınlanan Sis ve Gece, Türkçe polisiye edebiyatın yapıtaşlarındandır.

    Ahmet Ümit’e parlak bir kariyerin kapısını açan roman, 90’lı yılların Türkiyesi’nden bir kesit sunarken aynı zamanda ülkenin hem yakın geçmişini hem de geleceğini gösteren kurgusuyla okurunu şaşırtmaya devam ediyor.

    Edebi nitelikteki ilk polisiye roman: Sis ve Gece #1

    Sayfa: 276

    BEYAZ PERDEYE UYARLANDI

    Sis ve Gece, 2007 yılında Turgut Yasalar yönetmenliğinde sinemaya uyarlanarak büyük yankı uyandırmıştı.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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