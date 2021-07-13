Edebiyat tutkunlarının ziyaret etmesi gereken müzeler

Her okurun, kitapseverin, yazarlar için oluşturulan müzeleri görmelerinde fayda var. Sekiz müzeyi sizler için seçtik...

İstanbul’da yaşayan edebiyat tutkunlarının ziyaret etmesi gereken 8 müze.. Her kitapseverin mutlaka ziyaret etmesi gereken müzelerden bir seçki..

Sait Faik Abasıyanık Müzesi

Burgazada’ya daha ayağınızı bastığınız anda Sait Faik’in öykülerinden birinin içine dalmış gibi olursunuz. Birkaç sokak yukarı çıkıp yazarın evinin bulunduğu, Çayır Sokak'a geldiğinizdeyse o naifliğin tam kalbinde buluverirsiniz kendinizi. Bu güzel insanın anılarına tanık olacağınız müze evi, kendisinin vasiyeti sayesinde ücretsiz.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Gülhane Parkı içinde bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi içinde bulunan piyanoyu isterseniz kullanabiliyorsunuz. Tanpınar’ın adının verildiği kütüphanede 9 bin kitabın yanı sıra, 33 farklı yazara ait eşyaya ulaşabilirsiniz.

Aşiyan Müzesi

Bebek’te, Aşiyan yokuşunda bulunan evini, Tevfik Fikret bizzat kendisi tasarladı ve Farsça’da yuva anlamına gelen aşiyan ismini kendisi verdi. Evin çizimlerinin bulunduğu orijinal projeler de müzede sergileniyor

Orhan Kemal Müzesi

Cihangir’deki Orhan Kemal Müzesi sevenlerine açık. Girişin ücretsiz olduğu müzede Orhan Kemal’e ait kitaplar, fotoğraflar ve eşyalar sergileniyor. Yazarın oğlu Işık Öğütçü’nün girişimiyle açılan müzede bulunan belgeler Orhan Kemal’e karşı sevginizin katlanarak artmasına ve hüzünle dolmanıza neden olabilir.

Hüseyin Rahmi Gürpınar Müze Evi

Adalardaki bir diğer edebiyat müzesi durağı ise Heybeliada’da ruhban okulunun tam karşısındaki Hüseyin Rahmi Gürpınar Müze Evi. Adanın muhteşem bir konumunda bulunan bu güzel manzaralı eve ulaşmak için biraz efor sarf etmeniz gerekecek.

Kemal Tahir’in Evi

Kadıköy Şaşkınbakkal’da son yıllarını geçirdiği evinde yazarın kitaplığı, kişisel eşyaları, daktilosu, yatak odasını görebilirsiniz.

Masumiyet Müzesi

Orhan Pamuk’un romanıyla aynı ismi taşıyan Masumiyet Müzesi’nde roman kahramanlarının kullandıkları eşyalar, giysiler ve daha birçok detay sergileniyor. Mimari yapısıyla da dikkat çekici olan müzeyi gezmek isterseniz romanı okumuş olmak zorunda değilsiniz.

Adam Mickiewicz Müzesi

Polonya’nın milli şairi Adam Mickiewicz Türkiye’ye olan sevgisini bir zamanlar şöyle ifade etmiş; "Polonya’nın, komşu düşmanlar tarafından ezilmesine hiçbir devletin ses çıkarmadığı günlerde, tek dostumuz Türkler olmuştur. Biz Türkler’i düşmanımızın önünde eğilmediği ve Polonya’nın işgalini kabul etmediği için, üstün bir millet olarak severiz." Yazarın son günlerini geçirdiği Beyoğlu’ndaki evi de müzeye çevrilmiştir.

Ergül Tosun

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