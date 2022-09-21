Edebiyat ve tarih ilişkisi üzerine

Edebiyat ve tarih sadece kendi aralarında bur anlam ifade etmekle birlikte tarih boyunca da ilişki içinde olmuştur.

Edebiyat insanın ve toplumların yaşayasın ve bireylerin iç dünyasına dair detaylı bilgiler verirken, tarih de ruh dünyasın dışında geçmişten geleceğe dair önemli bilgiler vermektedir. Buna rağmen edebiyat ve tarih hep bir ilişki içinde olmuştur.

Tarihi roman özelliklerine baktığımızda bunu rahatlıkla dile getirebiliriz. Çünkü tarihi romanlarda edebiyatın tadına verirken aynı zamanda tarihinde de tozlu sayfalarında gezeriz. Bu ilişki belli zaman içerinde farklılıklar gösterse de birbirinden ayrılmaz bir bütündür.

Tarihi romanlara örnek

Bu örneklerden ilki elbette Umberto Eco'un Gülün Adı romanıdır. Bu kitap tarihi roman olma özelliğinin yanında aynı zamanda edebiyatta bir başyapıttır.