Edebiyatımızdaki Yedi Güzel Adam kimdir

Bir dönem dizisi çekilen edebiyatımızın yedi önemli ismi aslında kimdir? Yedi şairin kesişen yolları...

Türk edebiyatında yazdıklarıyla, sözleriyle, şiirleriyle adlarında sıkça söz ettiren, okurların gönlünde taht kuran, bir dönem dizisi çekilen ve kitleleri ekran başına toplayan Yedi Güzel Adam diye bilinen şairlerin kim olduğunu biliyor musunuz?

Usta şair Necip Fazıl Kısakürek'in aynı zamanda öğrencileri olan yedi şairin hayatlarına dair kısa kesitleri sunuyoruz. Geriye dillere pelesenk olan şiirleri ve sözleri kaldı. Yedi Güzel Adam'ın Kahramanmaraş'ta kesişen yolları, onların düşünce ve edebiyat hayatını da şekillendirmiştir.

Bu dosyamızda bu yedi şairi, yazarı tanıyacağız.

Hazırsanız başlayalım... İşte o yedi şair..

Erdem Beyazıt

Adil Erdem Bayazıt, 1939 yılında Kahramanmaraş’da gözlerini hayata açtı. İlk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladı Erdem Bayazıt, 5 Temmuz 2008 tarihinde, 69 yaşında vefat etti. Beyazıt, Risaleler, Sebep Ey adlı şiirleri kaleme aldı.





Erdem Beyazıt

Rasim Özdenören

Rasim Özdenören, 1940 yılında Kahramanmaraş’ta hayata merhaba dedi. Kendisi gibi şair olan Alâeddin Özdenören’in kardeşidir.

Eserlerinden bazıları; Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler Kafa Karıştıran Kelimeler Müslümanca Yaşamak Yaşadığımız Günler Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı Çarpılmışlar, Çözülme Çok Sesli Bir Ölüm Gül Yetiştiren Adam Hastalar ve Işıklar Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti...

Rasim Özdenören, hayattadır.

Rasim Özdenören

Nuri Pakdil

1934 yılında dünyaya gelen Nuri Pakdil, İlk çalışmalarını, şiir ve deneme türlerinde verdi. Pakdil, 18 Ekim 2019'da hayatını kaybetti. Şairin, özellikle Filistin meselesindeki rolü ve mücadelesi onu farklı bir yere koymaktadır.

Batı Notları, Harikalar Tablosu, Ay Operası, Umut gibi bilinen eserlere imza attı.

Nuri Pakdil

Mehmet Akif İnan

12 Temmuz 1940 tarihinde Şanlıurfa’da doğan Akif'in 7 Güzel Adam macerası da diğer şairler gibi oldu. M. Akif İnan, 6 Ocak 2000’de aramızdan ayrıldı. Hicret ve Tenha Sözler adlı iki şiir kitabı bulunmaktadır.





Mehmet Akif İnan

Alâeddin Özdenören

Alâeddin Özdenören, 20 Mayıs 1940 tarihinde Kahramanmaraş’ta hayata gözlerini açtı. Özdenören, 2003're Balıkesir'de hayatını kaybetti.

Eserleri; Güneş Donanması (1974)(Şiir) İnsan ve İslâm (1982)(Deneme) Batılılaşma Üzerine (1983)(Deneme) Devlet ve İnsan (1986)(Deneme) Yakın Çağ Batı Dünyası ve Türkiye’ye Yansımaları (1986)(Deneme) Yalnızlık Gide Gide (1996)(Şiir) Şiirin Geçitleri (1996)(İnceleme) Şiirler, 1975-1999 (1999)(Şiir) Unutulmuşluklar (1999)(Hatıra) Bütün Şiirler (2002) (Şiir) Açılı/yorum (2004)(Deneme)





Alâeddin Özdenören

Cahit Zarifoğlu

Cahit Zarifoğlu, 1 Temmuz 1940 yılında Ankara’da doğdu. Edebiyat hayatına lisedeyken yazdığı şiir ve kompozisyon yazarak başladı.

Diğer arkadaşlarıyla beraber Zarifoğlu nice gençler yetiştirmiş, yeni yeni ufuklar açtı. 7 Haziran 1987 yılında vefat eden Zarifoğlu’nun şiirleri çok seviliyor.





Cahit Zarifoğlu

Sezai Karakoç

Bir diğer şair ise edebiyatımızda derin izler bırakan Sezai Karakoç'tur. Karakoç da Yedi Güzel Adam efsanesi içinde yer almaktadır.

Medyadan uzak bir hayat yaşayan Karakoç, Diyarbakır'da mütevazı hayatına devam ediyor. Sezai Karakoç denilince aklımıza Mona Lisa şiiri gelmektedir.

Sezai Karakoç

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com



