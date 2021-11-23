Edebiyatımızın mahzun kadın yazarı Sevgi Soysal'ın 45'inci ölüm yıldönümü

Türk edebiyatının usta kadın yazarlarından olan Sevgi Soysal 45 yıl önce hayatını kaybetti. Yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Hikâye ve roman yazarı Sevgi Soysal, 30 Eylül 1936'da İstanbul'da hayata merhaba dedi. Usta yazar, 22 Kasım 1976'da aynı kentte yaşamını yitirdi.

Bugün Sevgi Soysal'ın 45'inci ölüm yıldönümü...

Bu vesileyle Sevgi Soysal'ı, Kitap Ayracı olarak sevgi ve saygıyla anıyoruz.

İşte Soysal'ın hayatından kesitler...

GENÇLİĞİ VE ÇOCUKLUĞU

Annesi aslen Alman kökenli olan Aliye Hanım, babası bürokrat Mithat Yenen’dir. Hukukçu, yazar ve devlet adamı Mümtaz Soysal’ın eşiydi.

Babasının görevi nedeniyle çocukluğu ile gençliğini ve daha sonra eşi Mümtaz Soysal’ın görevleri gereği yaşamının büyük bir bölümünü Ankara’da geçirdi.

Ankara Kız Lisesi'ni 1952'de bitirdi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü'nde bir süre okuduktan sonra Almanya’da Göttingen Üniversitesi'nde arkeoloji ve tiyatro öğrenimi gördü.

Türkiye’ye döndükten sonra Alman Kültür Merkezi ve Ankara Radyosu'nda çalıştı. Bir süre Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne devam etti.

EVLİLİKLERİ...

Yazı ve kitaplarını; yazar Özdemir Nutku’yla evliyken Sevgi Nutku, yönetmen Başar Sabuncu ile evliyken Sevgi Sabuncu, son olarak siyasetçi Mümtaz Soysal ile evliyken Sevgi Soysal imzalarıyla yayınladı.

İlk eşi Özdemir Nutku’dan bir oğlu, üçüncü eşi M. Soysal’dan iki kızı oldu. Londra’da meme kanser tedavisi gördü, ancak iyileşemedi, İstanbul’a döndüğünün ertesi günü öldü ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İLK ÖYKÜLERİ

llk öyküleri 1960’tan itibaren Dost, Yelken, Ataç, Yeditepe, Değişim dergilerinde, 1965’ten sonra Dost, Papirüs ve Yeni Dergi’de yayınlandı.

İlk dönem öykülerinde bireysel sorunları, sonraki öykü ve romanlarında toplumsal sorunları ele aldı. Ahmet Oktay’ın ifadesiyle "Duygusal, romantik ve Kafkaesk bir söylemden siyasal ve sorgulayıcı bir söyleme geçti."





"HİKAYECİLİĞİMİZİN ÖZEL BAŞARISI"

İlk öykü kitabı Tutkulu Perçem’de ve on dört öyküden oluşan Tante Rosa’da bunalımı, tedirginliği, karamsarlığı, yabancılaşmayı, kadın özgürlüğünü işledi.

B. Necatigil, Tante Rosa için "Romantik ironisi, şiirli, nükteli, yer yer grotesk anlatımıyla hikâyeciliğimizin özel başarılarından biridir." diye yazdı.

EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ÖDÜLLERİ

Romanlarında halkın ve aydınların toplumsal, siyasal gelişmeler içindeki yerlerini, öğrenci ve gençlik hareketlerini, siyasal kovuşturmaları, hapishane, sürgün yaşamı ve işkenceyi anlattı.

Eserlerinde ince alay, açıksözlü bir anlatım ve sosyal adalet tutkusu kendisine özgün bir yazarlık kişiliği kazandırdı.

İlk romanı Yürümek ile TRT 1970 Sanat Ödülleri Yarışmasında Başarı Ödülünü aldı. Yenişehir’de Bir Öğle Vakti ile 1974 Orhan Kemal Roman Armağanını kazandı.

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