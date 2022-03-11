Edebiyatımızın usta denemecisi ve şairi Salah Birsel'in ölüm yıldönümü

Türk edebiyatının deneme türündeki en önemli yazarları arasında yer alan Salah Birsel, 28 yıl önce hayatını kaybetti.

Türkçe edebiyatın önemli kalem ustalarında sayılan Salah Birsel, özellikle deneme türünde verdiği eserlerle adından söz ettirdi. 28 yıl önce hayatını kaybeden Salah Birsel'i sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Yaşadığı süre boyunca pek çok eseri edebiyatımıza ve okurlarına kazandıran Birsel, akıcı dili ve Türkçeyi iyi kullanmasıyla bilinir. Zira onun denemelerini okurken kendinizi edebiyat şöleninde hissediyorsunuz.

Yazarın hayatından kısa bir kesit sunuyoruz...

1919'da doğdu. İlk şiiri 1937'de Gündüz dergisinde çıktı. Günlüklerini 1950'de Beş Sanat dergisinde yayımlamaya başladı.

Türk şiirinde özgün bir yer edinen Birsel, daha çok aklın ve zekânın egemenliğini ön planda tutan, şairanelikten uzak, yergici şiirlere ağırlık verdi.

Asıl ününü 1970'ten sonra yayınladığı 1001 Gece Denemeleri ve Salâh Bey Tarihi olarak adlandırdığı dizi kitapları ve günlükleriyle elde etti. Şair ve deneme yazarı Salâh Birsel 1999'da vefat etti.

1001 Gece Denemeleri:

Amerikalı Tolstoy, Asansör, Bir Zavallı Sarı At, Gandhi ya da Hint Kirazının Gölgesinde, Gece Mavisi, Hafiyeler Önde Gider, Halley Kimi Kurtarır, Kediler, Kurutulmuş Felsefe Bahçesi, Nezleli Karga, Paf ve Puf, Şiir ve Cinayet, Şişedeki Zenci, Yapıştırma Bıyık...

Salâh Bey Tarihi:

Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Boğaziçi Şıngır Mıngır, İstanbul-Paris, Kahveler Kitabı, Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi

Roman:

Dört Köşeli Üçgen

Günlük:

Hacivat Günlüğü, Yaşlılık Günlüğü, Aynalar Günlüğü, Bay Sessizlik

Şiir:

Köçekçeler (Bütün Şiirleri) Bunların yanı sıra şair dostu anısına hazırladığı Rüştü Onur (Şiirleri - Mektupları - Ardından Yazılanlar) ve dönemin entelektüel camiasıyla mektuplaşmalarının derlendiği Geceyarısı Mektupları adlı eserleri de yayınevimiz tarafından yayınlanmıştır.

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