Edebiyatın ilk doğaüstü olaylar araştırmacısı: Dr. Hesselius

Sheridan Le Fanu, 1896 yılında yayınlanan gotik korku öyküsü, doğaüstü olaylara inanan kişilerin bu durumdan nasıl etkilendiği üzerinde ustalıkla duruyor.

Sheridan Le Fanu, Victoria döneminin gotik tarzı benimseyen yazarları arasında önemli ve öncü bir isim olarak değerlendirilir. Sık sık Poe, Stoker, Shelley gibi yazarlarla karşılaştırılan Fanu, hayaletler, iblisler ve acımasızca musallat olan kötücül ruhlarla yarattığı ürkütücü evrene insan psikolojisine dair gözlemlerini ustalıkla dahil ederek kendine has tarzıyla çağdaşlarından ayrışır.

Ürpertici anlatım

Yeşil Çay ve Tanıdık öykülerinin bir araya geldiği bu derleme, bastırılmış duygular ve unutulmak istenen anılarla dolu bir zihnin neden olabileceği yanılsama ve sanrıların ne denli ciddi boyutlara ulaşabileceğini ürpertici bir anlatımla gözler önüne serer.

Yazar hakkında

Ünlü yazar 1814'te İrlanda'da doğdu. Trinity College'da hukuk öğrenimi gördü. 1839'da avukatlık yapmaya başladı ama çok geçmeden gazetecilik yapmayı tercih etti. Sahibi ve yayın yönetmeni olduğu Dublin University Magazine'de çoğu hayaletleri ve doğaüstü olayları konu alan öyküler yayınladı.

Öğrencilik yıllarında kaleme aldığı, doğaüstü olayları anlatmada ustalığını gösteren The Purcell Papers (Purcell Belgeleri) 1880'de üç cilt olarak yayınlandı. 1872'de yayınlanan beş uzun öyküden oluşan In a Glass Darkly (Gizemli Bir Ayna İçinde) en iyi eseri sayılır.

The House by the Churchyard (Mezarlığın Yanındaki Ev), Uncle Silas (Silas Amca) ve Carmilla diğer önemli eserleri arasındadır. 1873'te Dublin'de hayatını kaybetti.