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    Edebiyatta tartışma yaratan karar: Dostoyevski'nin yasaklanması

    Milano’daki devlet okullarından Bicocca Üniversitesi'nde Ukrayna-Rus savaşı nedeniyle Rus yazar Dostoyevski'in okulda ders kitaplarından çıkartılması, tartışma yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 09:07
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    Edebiyatta tartışma yaratan karar: Dostoyevski'nin yasaklanması

    19. Yüzyıl dünya ve Rus edebiyatının tartışmasız en büyük yazarlarının başında geliyor. Evet Dostoyevski'den bahsediyoruz. Dostoyevski, dünya edebiyatına kazandırıdğı harka eserlerle sürekli canlı kalan bir romancı.

    Yazarın Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle İtalya'da Bicocca Üniversitesi'den yasaklanması, tepkilere neden oldu. Sosyal medyada da kitapseverler "garip" yasağa anlam veremedi.

    İtalyan Profesör Nori, söz konusu kararı Instagram hesabından duyurmasının ardından ülkede aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda kişi tepki gösterdi. Okul yönetimi, gelen tepkiler üzerine Dostoyevski üzerine olan dersin yapılacağını açıkladı.

    Edebiyatta tartışma yaratan karar: Dostoyevski nin yasaklanması #1

    KARAR GÖZDEN GEÇİRELECEK

    Üniversiteler ve Araştırmalardan Sorumlu Bakan Maria Cristina Messa’nın da  Nori ile hem de Bicocca Üniversitesi Rektörü Giovanna Iannantuoni ile görüştüğü, üniversite yönetiminin kararını gözden geçirip dersi yeniden eklemesinin iyi bir karar olduğunu belirttiği basına yansıdı.

    KARARDA GERİ ADIM

    Yoğun tepkiler üzerine Milano-Bicocca Üniversitesi geri adım attı. Üniversiteden yapılan açıklamada "Milano-Bicocca Üniversitesi, diyaloğa ve dinlemeye açık bir yüksek eğitim kurumudur" denildi ve Paolo Nori'nin dersinin planlandığı gibi yapılacağını duyurdu.



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