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    Edebiyattın tozlu raflarından bir dosya: Nazım Hikmet ve Peyami Safa kavgası

    Edebiyatımız irili ufaklı pek çok yazar kavgasıyla meşhur. Bunlardan biri de Nazım Hikmet ve Peyami Safa arasında yaşandı.
    • Özel İçerik
    • 15.02.2022 - 09:51
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    Edebiyattın tozlu raflarından bir dosya: Nazım Hikmet ve Peyami Safa kavgası

    Türk edebiyatı özellikle Cumhuriyet dönemiyle birlikte yazarların kalem savaşlarına sahne oldu. Geçmişte de baktığımızda bu kavgaları görürüz.

    Örneğin; Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy, Ziya Paşa ile Namık Kemal'in atışmaları, Necip Fazıl ve  Nazım Hikmet'in edebiyat tarihinde yer alan meşhur edebiyat tartışmaları yer alıyor.

    Bunun yanında hiçbir zaman yıldızları barışmayan Peyami Safa ve Nazım Hikmet de biribirlerine girmiş. Peyami Safa, Nazım Hikmet artık okunmuyor, yazdıkları sıradan ve basit deyince, Nazım Hikmet kaleminin ucunu sivriltmiş.

    Edebiyattın tozlu raflarından bir dosya: Nazım Hikmet ve Peyami Safa kavgası #1

    "NAZIM ARTIK OKUNMUYOR"

    Peyami Safa yazdığı bir yazıda Nazım Hikmet'e yüklenir. Safa; "Nazım Hikmet artık okunmuyor, yazıları bakkal ağzı, sütçü narası gibi sözler ediyor. "

    Bu tatsız yazıdan haberdar olan Nazım Hikmet oturur Peyami Safa'ya cevap verir.

    "TAVUĞUN KÜÇÜĞÜ GÜZELDİR"

    Hikmet; "  Her küçük yarım enetelektüel kendini dünyanın koruyucusu sanırı. Tavuğun, sığırın küçüğü güzeldir. "

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için ileitşim:

    ergul.tosun@ensonahber.com

     


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