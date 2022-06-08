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    Editör okudu, beğendi ve tavsiye ediyor: Yeşil Peri Gecesi

    Ayfer Tunç'un çok sevilen romanı olan Yeşil Peri Gecesi, editörün bu hafta seçtiği okuma parçası olarak öne çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 11:08
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    Editör okudu, beğendi ve tavsiye ediyor: Yeşil Peri Gecesi

    Modern Türk edebiyatının sevilen ve başarılı yazarı olan Ayfer Tunç'un yayınlandığında adeta yok satan romanı olan Yeşil Peri Gecesi, yazarın öne çıkan önemli bir kitabıdır.

    Editör, bu güzel romanı okudu, bitirdi. Bitirmekle kalmadı hayran kaldı. Siz kitapseverlere de şiddetle öneriyor.

    Ayfer Tunç'u henüz okumayan kitapseverler varsa bu harika romanı mutlaka okumalıdırlar. Zira, yeni okumalar yapmak isteyen, fakat kararsız kalan okurlara Yeşil Peri Gecesi romanını okumaları gerekiyor.

    Güzelliğini zehirli bir sermaye olarak kullanan genç bir kadının hayattan öç almak için soyunmasıyla başlayan bir düşüş hikâyesidir Yeşil Peri Gecesi.

    Modern toplumun ikiyüzlülüğü

    Modern toplumun ikiyüzlülüğüne, geleneklerin, alışkanlıkların zorbalığına direnen, farkına varmış ve bu nedenle acı çeken bir kadının, annesiyle hesaplaşamayan bir kız çocuğunun, okuyanı rahatsız eden ve belki de bu nedenle elinizden bırakamayacağınız öyküsü.

    Editör okudu, beğendi ve tavsiye ediyor: Yeşil Peri Gecesi #1

    Türkiye'nin çürüyen yüzüne ayna tutan roman

    Cumhuriyet elitlerinin düşkün kuşakları ile orta sınıfın can çekişen tutunamayanlarının karşılaştığı trajik bir karnavala dönüşen kapak kızının romanı, toplumun ve bireyin ruh haritasını en ince ayrıntısına kadar resmeden Ayfer Tunç'un güçlü anlatımıyla Türkiye'nin çürüyen yüzüne de ayna tutmaktadır.

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    Kitap@ensonhaber.com.tr


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