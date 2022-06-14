Petrol
123.48
1.01%
Euro
18.0502
0.33%
Dolar
17.2408
-0.12%
Altın
1.013
0.40%
Borsa
252
0.39%
Bitcoin
396.975
-8.44%
BTXN Coin
8.85
6.75%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Ediz Hun'un hayatı kitap oldu: Film Gibi Geçti

    Usta oyuncu Ediz Hun’un yaşam serüveni, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum’un söyleşilerinden oluşan Film Gibi Geçti kitabıyla okurlarının karşısına çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ediz Hun'un hayatı kitap oldu: Film Gibi Geçti

    Sinemaya ilk adımını attığı yıllardan günümüze dek 120’yi aşkın filmde başrol olarak yer alan Ediz Hun, dönemin popüler dergilerinden olan Ses’in, 1963 yılında düzenlediği sinema yıldızı yarışmasında birinci seçilmesini ve kısa sürede büyük bir ün elde etmesini Film Gibi Geçti kitabıyla sevenlerine ve Yeşilçam meraklılarına anlatıyor.

    İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurlarına ulaşan kitabında; Türk sinemasının yakışıklı jönlerinden Ediz Hun, öğretim görevlisi Rıza Oylum’un sorularıyla Yeşilçam’ın kamera arkasına da yıllar sonra ışık tutuyor.

    "Film Gibi Geçti"

    Film Gibi Geçti, usta oyuncu Ediz Hun’un Cihangir’de doğduğu evden Norveç’te geçirdiği öğrencilik yıllarına; ilk rol aldığı filmden milletvekili seçildiği güne kadar hayatının dönüm noktalarını okurlarına sunuyor. Ediz Hun, hayatına dair detayları içtenlikle anlatırken, 6-7 Eylül gibi dönemin kritik olaylarına da değiniyor.

    Ediz Hun un hayatı kitap oldu: Film Gibi Geçti #1

    Sayfa: 220

    Nostaljik bir okuma

    Yeşilçam’a genişçe yer ayrılan kitapta, içinde önemli filmlerden karelerin de bulunduğu bir fotoğraf albümüne yer veriliyor. Film Gibi Geçti, anılar ve resimlerle nostaljik bir okuma vadediyor.


    İlginizi Çekebilir

    10 yıl içinde herkesin düşünen dijital ikizi olabilir
    Teknoloji

    10 yıl içinde herkesin düşünen dijital ikizi olabilir

    Justin Bieber, yüz felci hastalığıyla ilgili son durumunu paylaştı
    Magazin

    Justin Bieber, yüz felci hastalığıyla ilgili son durumunu paylaştı

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir