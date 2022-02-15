Egzotik roman ve özellikleri

Farklı ülkelerde geçen olayların, o ülkenin gelenek ve göreneklerine bağlı kalınarak yazılan romanlara egzotik roman denir.

Her yazın türünde olduğu gibi romanlarda da birden fazla türe ait özellikler tek bir kitapta toplanabilir. Örneğin polisiye ve fantastik romanların bazıları aynı egzotik romanlara belli başlı özellikleri de taşır.

Farklı ülkelerde geçen, o ülkede yaşayan yabancıların kültürlerine, geleneklerine ve yaşam biçimlerine odaklanan olay yazılarına egzotik roman denir.

ÖZELLİKLERİ

Bu tür romanlarda ana karakterin gözlemleri ön plandadır. Kızılderililerin ya da Aborjinlerin anlatıldığı kitaplar, egzotik romanların en başarılı örnekleri arasında yer alıyor.

Balta girmemiş ormanlar, ıssız adalar ve çöller, egzotik romanların arka planını oluşturur. Farklı geleneklere ve kültürlere sahip toplumlara dair ilgi çekici ayrıntılar okurlarla paylaşılır.