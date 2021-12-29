Elif Şakar, "Herkes Çıplak" eleştirel tavrı ile son sözü okuyucuya bırakıyor

Elif Şakar, "Herkes Çıplak" eleştirel tavrı ile son sözü okuyucuya bırakıyor

Elif Şakar imzalı ilk kitap olan “Herkes Çıplak”, yaşam boyu taktığımız takmaya mecbur bırakıldığımız maskeleri, toplumun dayatmasıyla içine sıkışıp kaldığımız kimlikleri ele alıyor.

Ataerkil bir aile yapısında, mesleği ve evliliği dahil hep kendinden istenenleri bir görev gibi yerine getirmiş olan Nazlı’nın var olma mücadelesini ele alan “Herkes Çıplak” İnkilâp Kitabevi etiketiyle yayımlandı.

Elif Şakar’ın kaleme aldığı ilk kitap olan “Herkes Çıplak”, etkileyici kurgusu sayesinde kitap severlerin heyecanla okuduğu bir roman oldu. Beklenmedik sonu ile hafızalarda kendine özel bir yer edinen kitap, Nazlı’nın çığlığı aracılığıyla birçok kadına ses olacak anlatısıyla okuyucudan tam not aldı.

SATIRLARA YANSIYANLAR...

Yazdığı yetmiş bin kelimenin içinde kendini defalarca kaybedip defalarca yeniden bulan Elif Şakar, bu yolculuğa bir kere çıktığında kendinden kaçsa da satırlara yansıyan aksini buldu.

Her kelimesi yeni serüvenler vaat eden hikayelerin arasında gezinip duran Şakar, kendini hiç bitmeyecek bir yolculuğa çıkmış gibi hissediyor.





YAŞAM BOYU TAKTIĞIMIZ MASKELER

Yaşam boyu taktığımız takmaya mecbur bırakıldığımız maskeleri, toplumun dayatmasıyla içine sıkışıp kaldığımız kimlikleri, masaya vurulamayan yumrukları, iç içe geçmiş yok oluşları, var oluşları farklı karakterlerin domino taşları gibi üst üste devrilen tekinsiz hikayeleriyle yansıtmak isteyen yazar, "Mutlak mutluluk mümkün müdür?" sorusunun cevabını okuyucuya bırakıyor. Yüzlerce sayfada binlerce kelimenin içinden süzülen hikâyede Şakar’a göre en önemli mesele de bu.

Kitap sayfası için iletişim:

Kitap@ensonhaber.com.tr