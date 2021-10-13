Elmar Neveling'nın futbol adamı biyografisi: Jürgen Klopp

Gazeteci-yazar Elmar Neveling'in Jürgen Klopp'u anlattığı kitabı, Profil Kitap etiketiyle yayınlandı.

Karizmatik Alman teknik direktör Jürgen Klopp, tek başına Alman futbolundaki kabullenilmiş müesses nizamı yıktı, Borussia Dortmund’u yoktan var ederek yeniden Bundesliga şampiyonluklarına ve Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

Bununla da yetinmedi; dünyanın en gözde futbol arenası olan İngiltere Premier Ligi’ne de ismini altın harflerle yazdırdı ve Liverpool’a kazandırdığı iki dev kupayla, kulübü o eski şanlı günlerine döndürüp Kop tribününün gözdesi haline gelmeyi başardı.

EŞSİZ OYUN FELSEFESİ

Kendi eşsiz oyun felsefesine sahip olan Klopp, artık usta bir taktisyen olarak dünya çapında büyük bir saygı görüyor.

Futbola dair tutkusu ve insanları yönetmekteki becerileri sebebiyleoyuncuları tarafından çok seviliyor; ayrıca cazibesi, zekâsı ve sahada oynattığı heyecan verici futbol, onu taraftarların ve futbolseverlerin gönlünde çok ayrı bir yere koyuyor.

Sayfa: 512

SIRADAN VE NORMAL OLAN

Bu şahane biyografi, sıradan ve normal olan Jürgen Klopp’un ve futbol tarihine damga vuran dehasının tüm öyküsünü her açıdan okurlarına sunuyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com