Euro
10.0168
0.21%
Dolar
8.3165
0.03%
Altın
479.59
0.4%
Borsa
1.426
0.41%
Bitcoin
471.754
1.85%
EXEN Coin
35.11
19.58%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Elsa Morante ve Alberto Moravia'nın tutkulu, çalkantılı aşkı

    Elsa Morante'yle çalkantılı bir ilişki yaşayan Alberto Moravia'nın, ünlü yazarın ölümünün ardından yazdıkları, özel bir bağın en güzel yansımalarından.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 11:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elsa Morante ve Alberto Moravia'nın tutkulu, çalkantılı aşkı

    İtalya’da savaş sonrası edebiyatının iz bırakan soluklarından biriydi Elsa Morante. zorlukların en zorba günlerine, sonrasındaysa tüm dünyayı dalgalandıran 68 dönemine tanıklık etmiş yazar, Arturo’nun Adası, Ve Tarih Devam Ediyor, Endülüs Şalı gibi eserleriyle çağının gerçekliğine kendine özgü gizemli ve lirik üslubuyla ayna tutmuştu.

    Morante 25 Kasım 1985’te hayata veda ettiğinde, ardında bıraktıkları, değerli külliyatıyla sınırlı değildi elbette.

    Bireysel yazgısında yolunun kesiştiği pek çok insan da yasını tutacaktı Morante’nin. Bunların arasında akla ilk gelecek isim, 20. yüzyıl edebiyatına damgasını vuran bir başka yazar...

    1936’da, 24 yaşındayken tanıştığı, 20 yılı aşkın evli kaldığı, hayatlarına başka insanlar girse de ömrünün sonuna kadar aralarındaki o tuhaf bağın asla tam olarak kopmadığı Alberto Moravia.

    Elsa Morante ve Alberto Moravia nın tutkulu, çalkantılı aşkı #1

    ÇALKANTILI VE TUTKULU

    1941’de evlenen Morante ile Moravia’nın inişli çıkışlı aşkları, tıpkı bir başka yazar çiftin, Fitzgerald’larınki gibi dillere destandı. Çalkantılı ve tutkuluydu; kaçışlar ve geri dönüşler, kopmalar ve yeniden yakınlaşmalar, çığrından çıkan kavgalar ve barışmaların imlediği, kimi zaman saplantılı denilebilecek bir birliktelikti onlarınki.

    Elsa Morante ve Alberto Moravia nın tutkulu, çalkantılı aşkı #2

    Elsa Morante

    ELSA'NIN SARSAN ÖLÜM HABERİ

    1962’de yollarını tümden ayırmaya karar vermişti çift; Morante’nin bir süredir âşık olduğu Amerikalı ressam Bill Morrow’un intihar ettiği seneydi bu. Moravia ise sonraki 20 yılını Dacia Maraini’yle paylaşacaktı. Morante, 1950’lerin başında Luchino Visconti’ye de büyük bir aşk beslemişti, Moravia ise ömrünün sonlarına doğru Carmen Llera’yla yolunu birleştirecekti. Ancak her ne kadar hayatlarını ayrıştırmaya karar vermiş olsalar da, Elsa’nın ölüm haberi sarsacaktı Alberto’yu.

    Elsa Morante ve Alberto Moravia nın tutkulu, çalkantılı aşkı #3

    Alberto Moravia

    "HUZURLA GÜLÜMSEYEN BİR SURAT"

    "Elsa’nın ölümünü, gazete için bir haberi araştırmak üzere gittiğim Bonn’dayken, Almanya’da öğrendim. Kıştı, çok kar yağmıştı. Otele edilen bir telefonla geldi ölüm haberi. Ardından dışarı çıktım, karda uzun uzun yürüdüm. Sarsılmıştım ve yoğun duygularımı kış gününün buzlarıyla dağıtmaya çalışıyordum. Cenaze için Roma’ya döndüm, tabuta yatırılmış cesedi görmeye gittim. Elsa’nın suratı son yıllarda değişmiş, hüzünlü bir yaşlı kadının çehresine dönüşmüştü. Ölümle birlikte ise neredeyse çocuksu bir görünüm almıştı tekrar, huzurlu, hatta belli belirsiz gülümseyen bir surat."

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir