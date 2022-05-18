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    Emekli asker Yarbay Şefik Ünal'ın İki Mermi Bir hayat kitabı

    Emekli asker Yarbay Şefik Ünal'ın İki Mermi Bir hayat kitabı

    Yarbay Şefik Ünal, 90’lı yılları, terörü ve bununla edilen mücadeleyi birebir tanıklıklarla, İki Mermi Bir Hayat kitabında anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 12:46
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    Ülkemizin geçirdiği en zorlu dönemlerden biri olan 90’lı yılları, dönemin en yakıcı sorunu olan terörü ve bununla edilen mücadeleyi birebir tanıklıklarla, yaşanmışlıklarla okumak isteyen herkes için bir başvuru kaynağı! Terör olaylarının zirve yaptığı 90’lı yılları yirmili yaşlarının başında yaşayan bir astsubayın gözünden yaşananları tüm insani duygular eşliğinde tüm gerçekliğiyle okuyacaksınız.

    Bir astsubayın anıları

    90’lı yılları botu toprağa değmemiş, üzerinden mermi geçmemiş, soğuğu iliklerinde hissetmemiş üstelik güle oynaya göreve gittiği arkadaşının naaşıyla birlikte gözyaşları içerisinde geri dönmek zorunda kalmamış birinden değil; o yılları yirmili yaşlarının başında yaşayan toy bir astsubayın gözlerinden tüm çıplaklığıyla okumalıyız.

    Emekli asker Yarbay Şefik Ünal ın İki Mermi Bir hayat kitabı #1

    Sayfa: 328

    Tanıklık kitabı

    Çocuk yaşta adım attığı askerlik hayatında yirmi bir yaşına geldiğinde kendini Muş Jandarma A Timi’nde terörle mücadelenin göbeğinde bulan Yarbay Şefik Ünal’ın sarsıcı ve soluk kesen anıları eşliğinde 90’lı yıllara gidecek ve dağlarda mücadelenin sadece teröre karşı verilmediğine tanıklık edeceksiniz.


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