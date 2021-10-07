Emile Zola'nın hayali şehrinin romanı: Plassans Papazı

Plassans Papazı, Fransız yazar Emile Zola’nın doğup büyüdüğü Aix-en-Provence kentinden ilham alarak yarattığı hayali bir şehir..

II. Napolyon, bir hükümet darbesiyle iktidara gelerek Fransa’da 18 yıl sürecek olan ikinci imparatorluk dönemini başlattığında, Plassans imparatorluğu destekler. Fakat bu küçük taşra kentinde, kişisel ikbal hesaplarıyla iç içe geçmiş siyasi atmosfer değişkendir ve şehir bir süre sonra kralcılardan yana olur.

O günlerde Plassans’a yeni bir papaz atanır. Son derece sofu bir yaşam süren bu sert görünüşlü, ketum papazın, kiliseye hizmet etmenin çok ötesinde amaçları vardır oysa.

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SİYASİ İKTİDARIN SUÇ ORTAĞI

Zola, ikinci imparatorluk döneminin toplumsal panoramasını anlatmak için kurguladığı yirmi kitaplık Rougon-Macquart dizisinin dördüncü kitabı olan Plassans Papazı’nda, keskin eleştirisini ruhban sınıfına yöneltir.

Siyasi iktidarın suç ortağı olan, inananların özellikle de kadınların samimi dini duygularını manipüle etmekten çekinmeyen, amacı ve çıkarı için her yolu mubah gören din adamları, Plassans’ın papazı Rahip Faujas’ın şahsında cisimleşir.

Zola’nın karanlık ve gerilimli sahneler yaratma becerisini ustaca sergilediği çarpıcı sonuyla öne çıkan Plassans Papazı’nı, mutlaka okuyun.

Ergül Tosun

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