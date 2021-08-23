Emilie Pine’ın İrlanda Kitap Ödülü’nü kazanan romanı: Kendime Notlar

Emilie Pine’ın 2018 yılında İrlanda Kitap Ödülü’nü kazanan romanı Kendime Notlar, Türkçede...

Emilie Pine, bu anı-denemesinde hayatında iz bırakan olaylarla konuşuyor; toplum olarak konuşacak dili yeterince geliştiremediğimiz, acı tatlı, gizli kapaklı, aynı zamanda sıradan olaylar bunlar. Bir kadının hikâyesi bu, aynı zamanda tüm kadınların hikâyesi.

Kısırlık, alkolik bir ebeveynle ilgilenmek, kadınların bedenleri ve acıları çevresindeki tabular, cinsel şiddet ve kendine şiddet gibi dile getirilmez konuları radikal dürüstlüğüyle anlatıyor.

KADINLARIN HİKAYESİ

Kadınların sessizliğini tercih eden topluma cesaretle isyan ediyor. Bir kadının hikâyesi bu, aynı zamanda tüm kadınların hikâyesi. Kahredici, dokunaklı, bilgelik ve sevinç dolu bir kitap Kendime Notlar.

Emilie Pine

KİTAP İÇİN NE DEDİLER

"Emilie Pine’ın keskin sesi hassas noktalara dokunuyor; hikâyesi tamamen özgün ama elimin tersi gibi tanıdık. Kendime Notlar bu yıl okuduğum en iyi anı kitabı."

Glennon Doyle

"Herkesin içinde okumayın çünkü ağlayacaksınız."

Anne Enright

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com