Emily Ratajkowski'den nesneleştirme ve kadınlar üzerine büyüleyici bir anı kitabı

Emrata olarak tanınan dünyaca ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski’nin yazdığı ve Türkçeye çevrilen Bedenim kitabı, kadınlar dair bir okuma sunuyor.

Emily Ratajkowski beğenilen ünlü bir model, oyuncu, politik ilericiliğe kendini adamış bir isim, hayranlık uyandıran bir girişimci, küresel bir sosyal medya fenomeni ve şimdi ise bir yazar.

Yirmi bir yaşında dünya çapında üne kavuşan Ratajkowski, vücudunun feminist güçlenmenin müdanasız bir ifadesi olarak kışkırtıcı şekilde sergilenmesiyle hem övgü hem de öfke uyandırdı.

Bedenim, feminizm, cinsellik ve gücün, erkeklerin kadınlara nasıl davrandığının ve kadınların bu davranış tarzını kabul etme gerekçelerinin son derece kişisel bir keşfi.

Kültür eleştirisi

Bu kitapla Ratajkowski kültürün kızları ve kadın güzelliğini fetişleştirmesini, kadın cinselliğine olan takıntısını ve hakir görmesini, moda ve film endüstrilerinin sapkın dinamiklerini, rıza ile istismar arasındaki gri alanı araştırırken kendi yaşamından anılara da odaklanıyor. İncelikli, acımasız ve keskin bir dille yazılmış Bedenim, cinsellik, güç, şöhret ve tüketim hakkında yakıcı bir kültür eleştirisi.





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İlk kitap olma özelliği

Model, pek çok filmin yanı sıra David Fincher’ın Kayıp Kız filminde oynadı. Ratajkowski ayrıca birçok derginin kapağında yer aldı ve çok sayıda yüksek moda markası için podyumda yürüdü.

New York dergisinde yayımlanan 2020 tarihli yazısı Kendimi Geri Satın Almak bir kilometre taşı olarak takdir gördü ve derginin yılın en çok okunan içeriği oldu.

Bedenim, onun ilk kitabı.



