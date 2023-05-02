Emmy ödüllü senarist ve yazar Özlem Yılmaz'dan öyküler: Divan Cadısı Emmy ödüllü senarist Özlem Yılmaz’ın ilk öykü kitabı Divan Cadısı, öykü severler için yepyeni bir okuma vadediyor. Divan Cadısı kitabıyla öykü şenliğiyle baş başa kalacaksınız.

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Yedi öykü; tam yedi yalan, yedi yüzleşme...

Divan Cadısı, kişisel tarihi yeniden inşa eden hafıza oyunlarına, insanın köşe bucak kaçtığı hakikatiyle yüzleşmesine, hatta o hakikati doğurmasına dair bir karnaval.

Kendi bedenindeki coğrafyadan habersiz kadınlardan insan ruhunun taşrasına, sırlı atlas yorganlardan bir divan şiltesinin altındaki şifalı tohumlara…

Divan Cadısı, kişisel tarihi yeniden inşa eden hafıza oyunlarına, insanın köşe bucak kaçtığı kendi hakikatiyle yüzleşmesine, hatta o hakikati doğurmasına dair bir karnaval.

Yazarın ikinci kitabı

Sinema ve televizyon dünyasının üretken isimlerinden, ödüllü senarist Özlem Yılmaz’dan yaratıcı betimler ve içgörülerle bezenmiş, bilinen ama fark edilmeyen şeylere işaret etmesiyle iz bırakan, sinematografik öğeleriyle adeta film izler gibi okunan güçlü öyküler. Divan Cadısı, heyecan verici bir ilk kitap.

Sayfa: 193

Okunası hikayeler

Divan Cadısı kitabı öykü severlerin severek okuyacağı bir eser olma özelliği taşıyor. Senarist ve yazar Özlem Yılmaz'ın yetkin keleminden çıkan öyküleri çok seveceksiniz. Özellikle hikaye okumak isteyen kitapseverlerin mutlaka okuması gereken kitap olma özelliği taşıyor Divan Cadısı.

Kitaptan...

“İçimizdeki sesi böyle kaybediyoruz işte. Duyup duymazlıktan gelince bir dahakine alçalıyor desibeli. Sonra zaten duyan kalmayınca ses de kendi­liğinden bir ölüm uykusuna yatıyor.”

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