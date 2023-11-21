Emmy van Deurzen ve Claire Arnold-Baker’dan Yaşam, anlam ve değerler için felsefi bir terapi yaklaşımı Bu kitapta varoluşçu yaklaşımın kendine has özellikleri, diğer yöntemlere de kolayca uygulanabilecek şekilde ele alınıyor. Kitapta önce yaklaşımın felsefi ve teorik özelliklerine ışık tutuluyor, sonrasında ise varoluşçu yöntemin uygulama kapsamına odaklanılıyor.

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Son yıllarda dünya çapında giderek daha fazla ilgi gören terapiye varoluşçu yaklaşım, artık geçmişte olduğu gibi belirsiz ve gizemli kabul edilmiyor.

Varoluşçu yaklaşımı cazip kılan şey, dolaysız olması ve kişilerin yaşamla ilgili karşılaştıkları zorlukları, hastalık olarak değerlendirmeden ele almasıdır. Bu yaklaşım, insanların varoluşuna odaklandığı için kültür, toplum, siyaset ve dinin sınırlarını aşar.

Uzak-yakın demeden her yerle bağlantı kurmamızı sağlayan görsel medya araçları ve giderek gelişen teknoloji sayesinde artık dünyanın ücra köşelerinden bile istediğimiz an haberdar olabiliyoruz.

Peki, bu kadar online bağlantı olanağı içinde neden kendimizi giderek daha izole ve içedönük hissetmeye başladık? Varoluşçu yaklaşım teknolojinin yaratabileceği bu varoluşçu boşluğa panzehir olabilir mi? Varoluşçu fikirler, bize etrafımızdaki dünyayla, diğer insanlarla ve kendimizle daha anlamlı ve belli bir amaca yönelik bağlantılar kurmanın yolunu gösterebilir mi?

Sayfa: 184

Boşluk duygusu ve anlam arayışı

Boşluk duygusu, anlam arayışı ve varoluşun zorlu şartları karşısında kendine çıkış yolu arayanlar için güçlü ve etkili yöntemlerden biridir varoluşçu terapi...

İnsanın varoluşundan kaynaklanan konulara odaklanan bu felsefi terapi yaklaşımı, hayata anlam katmanın, yaşamı değerli kılmanın belli başlı yolları hakkında okumaya, düşünmeye ve uygulamaya davet ediyor sizi.

Hayat en katlanılmaz olduğu zamanlarda bile anlamlıdır. İnsan yaşadığı acıya, korkuya ve suçluluk duygusuna rağmen içindeki iyiyi ortaya çıkarabilme potansiyeline sahiptir. Her olumsuzluk, yaratıcı bir güce dönüştürülebilir.

Nasıl mı?

Varoluşçu terapi

Varoluşçu terapi alanında dünya çapında haklı bir üne sahip olan Prof. Emmy van Deurzen ve varoluşçu terapist Claire Arnold-Baker’ın kaleme aldığı bu kitap, felsefeyle terapiyi ulaşılabilir kılmakla birlikte tam 15 teorik ve 15 pratik tekniği sizler için en yalın ve anlaşılır haliyle açıklıyor.

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ergul.tosun@ensonhaber.com