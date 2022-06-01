Emrah Kaya'nın Metaverse hakkında bütün bilinmeyenleri anlatan kitabı

Emrah Kaya'nın yeni kitabı Metaverse Meta İnsana Hazır mısın? çalışması Metaverse hakkında bütün bilgileri içeriyor.

Geleceğe yatırım yapan, büyümek ve gelişmek isteyen ve gelecek yıllarda da ayakta ve güçlü kalmayı planlayan tüm kurum ve çalışanlarının okuması gereken Metaverse Meta İnsana Hazır mısın? kitabı Nemesis Kitap etiketiyle yayınlandı.

2010 yılında “Global Endeavor Girişimcisi” seçilen, 2011 European Business Awards’ta “Avrupa’nın En İyi 10 Girişimcisi” arasına giren ve Ruban D’honneur nişanını almaya hak kazanan Emrah Kaya’nın, son moda trendlerden tarihin en güçlü şirketlerinin uzun vadeli planlarına kadar birdenbire her yerde karşımıza çıkmaya başlayan metaverse kavramı hakkında detaylı bilgileri içeren kitabını Metaverse Meta İnsana Hazır mısın? adıyla okurlarının karşısında…

Yeni insan yeni evren

Eserinde, hızla büyüyen sanal gerçeklik endüstrisini ve toplumun yeniden şekillenmesini öngörüleriyle aktaran Emrah Kaya, birçok konu başlığı altında yeni insan, yeni dünya, yeni evren olarak tanımlanan dijital dönüşüm çağını oldukça anlaşılır bir dille okura aktarıyor.

Her sektör için ön hazırlık şart

Sağlıktan eğitime, markalaşmadan ekonomiye, şehir planlamasından ikili ilişkilere ve çok daha fazlasına kadar her endüstride ve işlevde yeni bir döneme hazır olup olmadığımızı, ülke olarak bu alanda yapabileceklerimizi, özellikle nüfusumuzun genç kesiminin bu anlamda nasıl desteklenebileceğini detaylıca açıklıyor.

Şu anda adı metaverse olan ya da ileride yeni kavramlarla tarif etmeye başlayacağımız buyeni teknolojinin aslında bir felsefe olduğunun üzerinde duran Kaya, fazlasıyla düşündüren güncel örnekleri okurla paylaşıyor.

İlk eser olma özelliği

Özellikle teknolojik geliştiriciler, tasarımcılar, yapımcılar, sanatçılar, sanal gerçeklikhakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler ve dijital devrime yeni başlayanlar için kapsamlıve açıklayıcı bir kılavuz olarak kütüphanelerde yer alacak Metaverse: Meta İnsana Hazır mısın? kitabı, bir fütürist tarafından Türkçe olarak kaleme alınmış ilk eserlerden biri olma özelliğini de taşıyor…