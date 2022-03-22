Erdal Küçükyalçın’ın kaleme aldığı Yedikule: Genç Osman Neden Öldürüldü?

Yazar Erdal Küçükyalçın'nın yazdığı Yedikule: Genç Osman Neden Öldürüldü? romanı, okurları nefes kesen bir maceraya çıkartıyor.

Osmanlı tarihinin en trajik olaylarından birini kaleme alan Erdal Küçükyalçın, herkesin unutmak istediği bir suçun izini sürerken adalet arayışını her satırında benzersiz bir kurgu ile işliyor. Tarihin saklı kalmış yüzünü açığa çıkaran “Yedikule: Genç Osman Neden Öldürüldü?”, okuyucuyu dinmek bilmeyen bir merak duygusunun içinde bırakıyor.

Kâtip Çelebi ve kale komutanı yeniçeri Hüseyin Ağa, sık sık yaptıkları gibi Satranc-ı Rumi oynarken ansızın iki misafirin gelmesiyle başlayan kitap, tam on yıl önce yukarıdaki daracık bir odada öldürülen genç sultan Osman vakasının derinliklerine iniyor.

MACERA DOLU OKUMA

O günlerin görgü tanığı olan iki ana karakter Kâtip ve Yeniçeri’nin “Genç Osman neden öldürüldü?” sorusunun peşine düştükleri kitapta, okuyucu sürpriz ve macera dolu bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta sırlar aydınlanıp gerçekler ortaya çıkana kadar tüm taraflar konuşacak...





GENÇ OSMAN'IN ÖLÜMÜ

Hamleler ilerleyip ortamdaki gerilim arttıkça kendilerini Satranc-ı Rumi dedikleri oyunun ta kendisinin içinde bulan Kâtip ve Yeniçeri aracılığıyla yazar, Genç Osman'ın ölümünün ardındaki sırları eşeledikçe hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını okuyucunun gözleri önüne seriyor.

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