Erdal Öz, şair Ülkü Tamer'i anlatıyor: Robert Kolejde okuduğuna bakmayın, kasket giyer hep Yayıncı ve yazar Erdal Öz, yakın dostu şair Ülkü Tamer'le olan sohbeti 1957 yılında yapıldı. Erdal Öz, dostunu anlatırken şöyle yazar anılarında: "Robert Kolejde okuduğuna bakmayın; kasket giyer."

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Türk edebiyatının iki önemli ismi, yazarı şairi... Erdal Öz şiirimizin usta isimlerinden olan Ülkü Tamer ile 1957 yılında yaptığı sohbet, yazarın anılarında yer alıyor. 1950’li yılların ortaları. O dönemin Ankara’sında, genç usta edebiyatçıların soluk aldığı, ürünlerini yayınlama olanağı buldukları bir yayın…

Pazar Postası...

ilk yazılarını yazdığı, hatta bir soruşturma yanıtında söylediği gibi, kendisine sayfaların özgürce açıldığı bir haftalık gazete… Gazetenin kültür sayfası, kimi genç yazarlardan, bir başka genç yazar-şair hakkında kısa tanıtım metinleri ister…

6 Ekim 1957 sayısının hikayeci ise şair Ülkü Tamer'dir. Onun hakkında yazan arkadaşı da Erdal Öz… Buyurun, bugün ne yazık ki benzerini göremediğimiz sıcaklıkta kısacık bir metin…

Noktasına, virgülüne dokunmadan…

"Robert Kolejde okuduğuna bakmayın, kasket giyer"