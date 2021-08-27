Erdinç Akkoyun'dan ilk roman:: Babamın Cinayet Defteri

Yazar Erdinç Akkoyun'un Notos Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan Babamın Cinayet Defteri romanı, Türk basın tarihine ışık tutuyor.

Edebiyat makaleleri ile tanınan Erdinç Akkoyunlu’nun, 2009 yılında tamamladığı romanı Babamın Cinayet Defteri 12 yıl sonra Notos Kitap etiketi ile yayınlanacak. Eylül ayının ikinci haftasında raflardaki yerini alacak roman Akkoyunlu’nun hem yayınlanan, hem de yazdığı ilk roman olma özelliğini taşıyor.

1992 yılında Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin etrafında seyreden hikayeye sahip Babamın Cinayet Defteri, sonu Uğur Mumcu suikastına dayanan bir komplonun eşiğinde birden çok katmanlı yapıya sahip.





ROMANDA KİMLER VAR

Romanda dönemin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Cemal’in yanı sıra romanın geçtiği dönemde Türk edebiyatının en popüler eseri olan Orhan Pamuk ve Kara Kitap da yer alıyor. Yaşar Kemal de romanın en önemli parçasını oluşturuyor.





NİTELİKLİ EDEBİYATSEVERLER İÇİN

İstanbul tarihini 17’nci yüzyıldan, 1970’lerin ambargo günlerine kadar ele alan Babamın Cinayet Defteri çok katmanlı yapısı ile nitelikli edebiyat severlere seslenmeyi vaat ediyor.

Ergül Tosun

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