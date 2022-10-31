Erendiz Atasü'den gerçekçi ve cesur öyküler

Modern Türk edebiyatının usta kadın yazarlarından olan Erendiz Atasü'nün iki öykü kitabıyla öykü şenliği yaşayacaksınız.

Türk edebiyatının en verimli ve tartışma yaratan yazarlarından Erendiz Atasü'nün en sevilen öykü derlemeleri Dullara Yas Yakışır ve İncir Ağacının Ölümü, Can Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor.

Bir toplumun röntgeni: Dullara Yas Yakışır

İlk baskısı 1983'te yapılan ve o gün bugündür güncelliğini koruyan Dullara Yas Yakışır'daki öyküler, toplumsal kalıplara hapsolmuş her yaştan kadını konu alıyor. Kadının gerek toplumda gerek işyerinde gerekse aile içindeki konumunu irdeleyerek, değişen rollerini ve sıkıntılarını yalın bir dille gözler önüne seriyor.



Erendiz Atasü, gerçekçi ve sakınmasız tavrına karşın ironiden yana da eksiği olmayan öyküleriyle, gelenekselliği üzerinden bir türlü silkip atamayan bir toplumun röntgenini çekiyor.

Sayfa: 256

İncir Ağacının Ölümü

Türk edebiyatının en verimli ve tartışma yaratan yazarlarından biri olan Erendiz Atasü, ilk baskısı 2008 yılında yapılan öykü derlemesi İncir Ağacının Ölümü'nde hem toplumsal konuları hem de bireysel çatışma ve çıkmazları konu ediniyor.



Sosyal taşlamaya dahil edilebilecek kimi öykülerinde orta sınıfın dar kalıplara hapsolmuş dünyasını; mülkiyetçilik, kıskançlık ve aymazlık üzerine kurulu davranışlarını yer yer mizahi bir üslupla ortaya seriyor.

Sayfa: 176

Çatışma ve yaklaşımlar

Kimi öykülerinde de, sade üslubuna karşın derinlere nüfuz eden gözlem gücüyle gündelik sıkıntıları, kadınlık sorunlarını, aşk ilişkilerini, yalnızlığı, aile üyeleri arasında kuşaklara yayılan çatışma ve yakınlaşmaları ele alıyor.

