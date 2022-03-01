Eric Lisita: E-kitap punto devrimi yarattı

Yazar ve çevirmen Eric Lisita, "Dijital kitap ya da e-kitap punto devrimi yarattı! Evet bilindiği gibi, kitap okuduğumuz herhangi bir cihazda metni büyütmek mümkün çoktandır" dedi.

Eric Lista, son zamanlarda aratan kitap maliyetlerine dikkat çekerek, e-kitapların çok okunduğunu ve talp gördüğünü söyledi. Kitaba ve kağıda gelen zamlar nedenyie kitapseverler de e-kitaba yöneldi.

İşte Lisita'nın açıklamaları...

"Artan baskı maliyetlerden dolayı kitapların hemen hepsinde harfler karınca duasına döndü, maalesef. Artık okumakta zorlanıyoruz ve bu durum yaş aldıkça gözlerin fonksiyonunu yavaş yavaş yitirmesi ile sınırlı değil yalnızca. Evet, itiraf edelim: Puntolar küçülüyor.

Bu durumun, sesli kitapların yaygınlaşmasını olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Bir yönüyle sevindirici elbette. Ama ya okuma zevki? Eski güzel günlerde mi kaldı o? Yoksa büyüteç mi gerekiyor bizlere ya da yakın gözlüklerimizin numarasını artırmak! Bazıları ne yazık ki e-kitabın potansiyelini çok küçümsüyor. Bu kısa yazıda bilinen bir gerçeği hatırlatmak istiyorum: Dijital kitap ya da e-kitap punto devrimi yarattı. Evet bilindiği gibi, kitap okuduğumuz herhangi bir cihazda metni büyütmek mümkün çoktandır. Bu kendi içinde sessiz bir devrim bence."

İYİ PUNTO İMKANI

"Ayrıca bu durum, kısmen görebilenlerin hayatlarını da çok kolaylaştırıyor: Kısmen görebilenler, on yıllar boyunca kütüphanelerinin özel bölümünde yer alan sadece sınırlı sayıdaki çok satanı büyük puntolarla okuyabildiler. Diğer kitapları ya başkaları okudu onlara ya da uzaktan uzağa seyrettiler İsimsiz yazarlarla buluşma şansları ise hiç yoktu; çünkü isimsizlere iri punto imkanı vermek bir tür kumar olarak görüldü yayınevlerince. Bütçe ile ilgili bu zorunluluğun gerekçelerini anlamak, kesinlikle bunu kabul etmek anlamına gelmemeli."





"OKUMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ GERİ VERDİLER"

"Çocuklukla birlikte insan sadece masumiyetini kaybetmez, kitaplarındaki punto büyüklüğü keyfini de kaybeder bence. Ne yazık ki yetişkinlerin dünyası hayal gücünün daraldığı ve harflerin küçüldüğü bir dünyadır. İşte, e-kitaplar, kaybettiğimiz özgürlüğü bize geri verdiler. Zaten keyifli olan okuma deneyimini daha da keyifli hale getirdiler."



