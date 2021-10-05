Eski ve yeni edebiyat tartışması ışığında Türk edebiyatının konumu

Tanzimat'la başlayan yenilik hareketleri edebiyatta da kendini gösterdi. Peki, o günden bugüne Türk edebiyatı hangi konumda? Bu konu üzerinde duralım.

Tanzimat Fermanı ile Osmanlı'da başayan yenilik ve reform hareketleri her alanda olduğu gibi edebiyatta da kendini göstermeye başladı. İlk roman ve öykü örneklerinin verildiği; fakat teknik açıdan zayıf olan eserler halka sunulmaya başlandı.

Özellikle Batı etkisi ve özentisiyle başayan Tanzimat edebiyatı döneminde verilen yapıtlar oldukça zayıf. Fakat geçen sürede yazarların daha da olgunlaşması ve yetkin eserlerin verilmesi bir nebze olsa da kaliteli kitaplar yayınlandı.

BATI'DAN BİZE GELEN ROMAN

Roman, Batı'dan bize gelen ve yerleşen bir edebi türdür. Bu tür daha sonraki yıllarda özellikle Cumhuriyet dönemiyle birlikte gelişti ve günümüze kadar geldi. Divan edebiyatını saymazsak modern edebiyatta Türkiye'nin geldiği yer, konum itibarıyla henüz tartışmaların odağından kurtulmuş değil.

2006'da Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü'nü alması, her ne kadar Türk edebiyatını dünyaya tanıtmış olsa da yeterli bir çaba olmamıştır.

Zira, Orhan Pamuk'un ödülü alması büyük tartışmalara neden olmuş ve bu ödülün "siyasi" olduğu gerekçesiyle hak edilen değer verilmemiştir.

CUMHURİYET DÖNEMİ VE EDEBİYATI

Cumhuriyet dönemi ve edebiyatı, Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nın derin toplumsal ve siyasal etkilerini taşımaktadır.

Bu dönemi sadece bahsettiğimiz iki alanla sınırlandırmak elbette haksız bir analiz olur ama, öte yandan Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Rıfat Ilgaz, Sabahhatin Ali gibi toplumcu gerçekçi yazarların verdiği eserler günümüzde bile hala keyifle okunmaktadır.

Çağdaş Türk edebiyatı olarak da isimlendireceğimiz Cumhuriyet dönemi edebiyatı, sadece roman ve öyküyle sınırlı kalmamış şiirde de büyük sıçrama yaşamıştır.

DÜNYADAKİ YERİMİZ

Modern edebiyata baktığımız zamanda da Türkiye'nin dünya edebiyatı skalasındaki yerini görebiliriz.

Son zamanlarda önemli kalemlerin ortaya çıkması ve verilen eserler, yayınlanan kitapların pek çok dile çevrilmesi Türkiye ve edebiyatını tanıtmasına vesile olmuştur.

İKİNCİ NOBEL HAYALİ

Günümüzde bu bilgileri göz önüne aldığımızda neden ikinci bir Nobel Edebiyat Ödülü ülkemize gelmesin diyemeden edemiyor insan. Fakat ödüle ulaşmak için ortaya çok değerli eserlerin çıkması gerçeğini de unutmamak gerekiyor.

Ergül Tosun

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