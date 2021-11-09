Esra Ezmeci’nin yazdığı İz Bıraktığın Kadar Varsın kitabı

Kitaplarıyla yüz binlerce okurun yaşamına dokunan Esra Ezmeci, yeni kitabı İz Bıraktığın Kadar Varsın’da ilişkilerinizde vazgeçilmez olmanın ve iz bırakmanın esaslarını anlatıyor.

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, yeni kitabı İz Bıraktığın Kadar Varsın’da ilişkileri her yönüyle mercek altına alarak okurlarını öncelikle kendileriyle yüzleştiriyor ve ilişkiler konusunda yeni bir bakış geliştirmek için değiştirilmesi gereken her şeyi titizlikle açıklıyor.

Kitapta geniş yer bulan çapalama uygulamalarıyla olumlu duygu ve kayıtları depolamak ve derinleştirmenin yollarının da altını çizen Ezmeci, çok boyutlu iz bırakmaya dair bilinmesi gereken her şeyi anlatırken okurlarının şimdiye dek gün yüzüne çıkartmaya cesaret edemedikleri hazinelerini fark etmelerini de sağlıyor.

KUSURSUZ BİR BÜTÜN VE PARÇALAR

Kusursuz bir bütün için harikulade parçalar gerekir. Tıkır tıkır işleyen bir sistem ancak böyle yürür, bir kovandaki arıları ya da devasa bir karınca yuvasını düşünün.

İlişkiler de böyledir, hiçbir şey tek başına tüm ilişkiyi ayakta tutmaya yetmez. Fırtınaya yakalanmış bir tekneye yelkenler tek başına yardımcı olamaz, sağlam bir motor, belki devreye girmesi gereken kürekler ve güvertede teknenin seyrini sağlayan hünerli birkaç insan lazımdır.

Sayfa: 328

BİR KEŞİF YOLCULUĞU

Bu bir keşif yolculuğu olacak, yelkenlerinizi ayarlayın, birazdan rüzgâr onları şişirecek ve gitmeye korktuğunuz yabancı kıyılara sürükleneceksiniz. Korkmayın, bu yabancı topraklar aslında şimdiye dek ayak basmadığınız kendi kıyılarınız olacak...

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, bu kez cinsellikten çapalamaya, eril ve dişil enerjilerden iletişime iz bırakmanın vevazgeçilmez olmanın yollarını anlatıyor.

İLİŞKİLERDE CESARET

İlişkilerde cesaretin ve özgür doğanızı hissettirebilmenin fark yaratan, devrimci yollarını incelikle tarif ediyor.

Tarih nice korkak insan hikâyesiyle doludur ama biz hiçbirinin adını duymamışızdır. Cesur olduğunuz kadar iz bırakırsınız ve iz bıraktığınız kadar yaşarsınız..

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com