Etkileşimli kitap okuma çocuğun özgüvenini geliştiriyor

Uzman Psikolog Erdem Ocak, ebeveynlerin çocuklarına okutacağı kitaplarla onların özgüvenini artıracağını ifade etti.

Uzman Psikolog Erdem Ocak, çocuktan bir öyküdeki bir ifadeyi veya cümleyi tamamlamasını, resme bakarak ne ifade ettiğini anlatmasını istemek, öyküdeki karakterlerin kim olduklarını veya karakterlerin özelliklerini sormak, gerçek hayatınızda ilişkilendirilebilecek bir olay varsa öykü ile gerçek hayat arasında bağlantı kurmasını sağlamak gibi yöntemlerin, etkileşimli kitap okumak için kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

Çocuğun özgüvenine katkı

Bu gibi etkinliklerin çocuğun yalnızca dinleyici olmaktan çıkararak kitaba dahil edilmesini sağlayacağını belirten Uzm. Dr. Ocak, "Bu şekilde henüz okuma yazma bilmeyen çocuk; paylaşımlı, etkileşimli ve ilgisini sürdürdüğü bir aktiviteye katılabilir. Bu da çocuğun okul öncesinde ve okul döneminde kuracağı sosyal iletişim, dikkat, dil, kendini ifade edebilme becerilerinin yanı sıra erken okuryazarlık ve okula yönelik akademik becerilerini de artırır, kelime haznesinin ve özgüveninin gelişmesine katkıda bulunur." diyor.