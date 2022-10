Eve Döner İnsan Hep kitabıyla çok okunan Ali Bayam: Huzuru yakaladığımız yerdir ev

Eve Döner İnsan Hep romanıyla büyük çıkış yakalayan genç yazar Ali Bayam kitabını anlattı. Bayam; "Yani ev dediğimiz vakit aklımıza taş duvarlardan ziyade o huzuru yakaladığımız yer geliyor" dedi.

Ali Bayam'ın verdiği röportajdan kesitler...

Eve Döner İnsan Hep” diyorsunuz, bu ev kendimiz mi?

"Biz bu konuyu daha içsel bir olgu olarak özümsedik aslında… Yani ev dediğimiz vakit aklımıza taş duvarlardan ziyade o huzuru yakaladığımız yer geliyor. Evet, insanın evi kendi göğüs kafesidir dedik ve çünkü ev seni göğsüne bastırır. Mottomuz oldu. Çünkü günün sonunda muhakkak kendimize kalıyor ve içsel bir hesaplaşmadan geçiyoruz. Bu hesaplaşmadan her gece sağ çıkabilmek önemli… Öte yandan kişiye bu huzuru veren başka mevhumlar da elbette olabilir…"

Huzuru yakalamak...

Kimii çin sevdiği insanın dizidir ev; başını koyup huzurla nefes alabildiği veya bir başkası için, kimseye anlatamadığı o sıkıntısını düşünerek çıkar yol bulmaya çalıştığı bir banktır belki bilemeyiz ki… Bu noktada mühim olan, o huzuru yakaladığınız yeri keşfetmektir. Fakat bunların hiçbiri yoksa da kişinin kendisi muhakkak hep onunla birlikte… İşte tam da bu yüzden insanın evi kendisidir, kişi kendi değerini ve kendi göğsündeki o cevheri kesinlikle fark etmeli ve günün sonunda kendisini şefkatle kendi göğsüne bastırabilmeli, evine dönebilmelidir."





Kitabınızda derin bir felsefik sorgulama da var, varoluşu sorgulama. Felsefeyle aranız nasıl?

"Kitabın içerisinde, günlük hayatta hepimizin yaşadığı duyguları; mutluluklar, hüzünler,başarılar, yenilgiler ve yanılgıları kaleme aldım ve bunu yaparken de psikolojik açıdan, felsefi açıdan desteklediğim doğrudur. Fakat tam olarak bir varoluşu sorgulama diyemeyiz buna… Çünkü her zaman altını çizerek belirtmişimdir ki; eğer bir Nietzsche değilseniz varoluşunuzu sorgulamanızın çok da bir manası yoktur ki kendisi bile vaktiyle bunun pek faydasını görmemiştir. Bu noktada stoa felsefesini ele almak ve doğanın iradesine bir yerde saygı duymak gerekiyor. Çünkü hayatta her şey mümkün ve biz aslında bu mümkünleri yaşıyoruz. Az önce de belirttiğim gibi; hayatın rutin akışında birçok hisse gark oluyoruz. Geleni o an kabul edip, hazmetmek gerekiyor."

"Felsefenin hayatımda yeri var"

"Felsefenin ise hayatımın her alanında muhakkak bir yeri var. Okumayı, idrak edip yaşamıma empoze etmeyi seviyorum. Gerek akımlar gerekse o akımlara hayat veren felsefeciler, entelektüel anlamda hatırı sayılır bir birikime sahip olmamda oldukça etkililer."

Bu dünyada öğrenmemiz gereken şey kendimizle barışmak, kendimizi kabul etmek mi?

"Asıl mühim olan insan olduğumuzu ve insan denen varlığın da hata yapmaya müsait bir yaratılışta dünyaya gönderildiğini kabullenmek. Çünkü bunu idrak ettiğinizde kendinizle hesaplaşmanız ve kendinizi affetmeniz daha kolay oluyor. Dünyada bize ayrılan zaman, yani adına hayat dediğimiz bu süreç, ne bir pişmanlığı, ne bir acıyı yıllarca sırtımızda taşıyabileceğimiz kadar uzun değil. Eğer hayatın akışı içerisinde yaptığımız hatalardan dolayı kendimizi affetmez ve bunu kabul etmezsek zaten genel bir mutsuzluğun ve umutsuzluğun içerisine düşeriz. Depresyon dediğimiz şeyin temeli de budur zaten."





Kurgu bir eser mesela roman yazma planınız varmı?

"Eve Döner İnsan Hep henüz çok yeni… Öncelikli olarak onun başarısının hazzını yaşamak istiyorum. Elbette olabilir, özellikle son dönemlerde tragedyalar üzerine bazı araştırmalar yapıyorum fakat belirttiğim gibi henüz ortada bir atılım yok. İlk kitabım, hatırı sayılır bir emek verdiğim ve sonucunda uzunca bir dönem beklediğim bir eser oldu, bu yüzden bir süre daha onun beraberinde getirdiği duyguları yaşama ve sindirme taraftarıyım."