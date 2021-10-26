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    Evrenin gizemlerinin kapısı aralayacak bir kaynak: Ezoterik Astroloji

    Oğuzhan Ceyhan’ın böyle derin bir konuda başlangıç olması amacıyla yazdığı Destek Yayınları’ndan çıkan Ezoterik Astroloji, okuyucuyu kadim bilginin gizemli dehlizlerine sokacak…
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 09:49
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    Evrenin gizemlerinin kapısı aralayacak bir kaynak: Ezoterik Astroloji

    Tarih boyunca eski medeniyetlerden gizli cemiyetlere kadar birçok yerde farklı biçimlerde görülmüş ve uygulanmış olan ezoterik astroloji konusunda hem ezoterizm hem de astroloji alanında bilgi sahibi olan okurların yapacağı araştırmalar için anahtar niteliğinde bir kitap.

    Bu iki disiplinin nerelerde birbiri ile etkileştiğini, iç içe geçtiğini ve tarih boyunca nasıl olduğunu merak eden herkes için bir başvuru kaynağı.

    ASTROLOJİ, İNSANLIĞIN KADİM BİLGİSİNİN BİR PARÇASIDIR

    Astrolojiye karşı duyulan merak gün geçtikçe daha da artıyor. Astroloji artık internet sütunlarının ya da görsel medyanın bir eğlence unsuru olmaktan çıkarak büyük kitleler tarafından ciddi bir bilim dalı olarak ele alınıp inceleniyor.

    Yakın zamana kadar fal küçümsemesiyle ötelenen astroloji artık seçkin bir disiplin olarakkabul ediliyor. Kökenine olan ilgi de giderek büyüyor.

    Evrenin gizemlerinin kapısı aralayacak bir kaynak: Ezoterik Astroloji #1

    Sayfa: 184

    BİLGİ DOLU GEZİNTİ

    Astrolojinin kökenine baktığımızda bütün gözlem ve hesaplamaların dışında büyük bir ezoterik bilgi ile karşılaşıyoruz.

    Astroloji hakkında az da olsa bilgisi olanların, ezoterik astrolojiye kolay bir giriş yapmalarıve temel prensipleri öğrenmeleri amacıyla yazılan bu kitapta Oğuzhan Ceyhan, sizi bilgi dolu bir geziye çıkartıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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