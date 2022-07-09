Evrim Kuran'ın yıllarca süren araştırmalarını bir araya getiren üç kitap

Evrim Kuran, Türkiye'de büyümüş insanları anlamamız için bize birer yol haritası sunuyor.

Türkiye'nin önde gelen kuşak araştırmacısı Evrim Kuran, ilk kitabı Telgraftan Tablete'yle Türkiye'nin beş kuşağının hikâyesini önemli verilerle birlikte inceleyerek Cumhuriyet tarihinde yaşamış kuşakların portresini çizdi.

Sonraki kitabı Z / Bir Kuşağı Anlamak'la bu kez belki de şimdiye kadarki tüm kuşaklar içinde en anlaşılmaz, en farklı, hatta acayip bulunan Z kuşağını mercek altına alarak onları anlamanın yolunu açtı.





Arayışların özlemi

Onlar Göçtü Buradan'da ise Türkiye'nin yaşadığı beyin göçüne dikkat çeken Kuran, bu defa Türkiye'dekilerin değil Türkiye dışına dağılmış farklı kuşak mensuplarının gitme nedenlerini, arayışlarını, özlemlerini kâğıda döktü.





Yeni yol haritası

Evrim Kuran'ın yıllarca süren araştırmalarından sentezlediği gözlemleri bir araya getiren ve yapboz gibi birbirine eklemlenen bu üç kitap, Türkiye'yi ve Türkiye'de büyümüş insanları anlamamız için bize birer yol haritası sunuyor.