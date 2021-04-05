Fabien Toulmé'nin Hakim'in Yolculuğu serisi devam ediyor

Hakim'in Yolculuğu, göçmenlere yardım eli uzatanlara ve dünyanın daha insani bir yer olmasına katkıda bulunanlara ithaf edilmiş etkileyici bir grafik roman.

Yaşanmış bir hikâyeye dayanmasından ötürü hem bir belgesel hem de merak uyandırıcı bir haber röportaj niteliği taşıyan Hakim'in Yolculuğu, usta bir çizer ve hikâye anlatıcısı olan Toulmé'nin güçlü görselleriyle müthiş bir sinematografik anlatım sergiliyor.

HİKAYEYİ ANLATMADAKİ USTALIK

Serinin ilk iki halkasının en önemli özelliklerinden biri, Türkiye'den bolca kareler içermesi. Mağaza tabelalarından şehirlerin sembol yapılarına ve hatta evlerin mobilyalarına kadar incelikle verilen detaylar, Fabien Toulmé'nin çizer olarak hikâyeyi aktarmadaki ustalığını gözler önüne seriyor.





TRAJİKOMİK OLAYLAR...

Hakim'in 2013'ün Mart ayında Amman üzerinden uçakla Antalya'ya gelmesiyle başlayan Türkiye serüveni, sırasıyla Temmuz 2013'te İstanbul ve Ağustos 2015'te İzmir'i de kapsayan bir güzergâhta, trajikomik durumlar eşliğinde veriliyor.





Fabien Toulmé

YILLARA YAYILAN GÖRÜŞMELER

Sanatçının, uzun araştırmalar ve yıllara yayılan ikili görüşmeleri sonucu şekillenen anlatısı, Suriye'deki savaş nedeniyle sahip olduğu her şeyi geride bırakıp, yeni ve daha yaşanabilir bir hayat kurmak için yollara düşen kendi hâlinde bir bahçıvanın mücadelesine tanıklık ettiriyor.

ZORLU VE UZUN YOLCULUK

Yazar, genç adamın Şam'ın güney banliyösünden başlayarak Lübnan, Ürdün, Türkiye, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Macaristan, Avusturya ve İsviçre üzerinden Fransa'nın Aix-en-Provence şehrine uzanan zorlu ve zorunlu yolculuğunu odağına alıyor.

HAYATINI TEHLİKEYE ATMAK

'"Konforlu ve dertsiz bir yaşamdan cehenneme nasıl böyle hızla geçmiştik? Hangi koşulların üst üste gelmesiyle hayatını tehlikeye atarak ülkesinden kaçan bir zavallıya dönüşmüştüm."

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ergul.tosun@ensonhaber.com