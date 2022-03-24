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    Fahri Güllüoğlu’nun beşinci şiir kitabı: Laytmotif

    Sevilen şair Fahir Güllüoğlu'nun yeni şiir kitabı Laytmotif, şiir severler için iyi bir seçim.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 16:05
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    Fahri Güllüoğlu’nun beşinci şiir kitabı: Laytmotif

    Fahri Güllüoğlu’nun beşinci şiir kitabı Laytmotif, şiir-dışı kabul edileni şiirin gözünden okuyan, şiir-düzyazı arasında çizilen sınırı ortadan kaldıran üç kitabın birleşmesinden oluşuyor: Kronoskopi, Sessiz Düzeltmeler, Logos.

    Şiirde dile gelen hakikatin kırılganlığını bilen ve hakiki şiirin silinmiş şiir olduğu bilgisiyle; anlatıdan monologa, günlükten senaryoya, mektuptan mesele, manifestodan soruşturmaya, diyalogdan masala farklı türleri katederek kendini sınayan organik bir şiir bu.

    Fahri Güllüoğlu’nun beşinci şiir kitabı: Laytmotif #1

    "HAYAT KİTABI"

    Laytmotif nasıl yaşamalı/nasıl yazmalı meselesi üstüne yalın bir dilin imkânlarıyla düşünürken müziğin prensiplerine bağlı felsefi düşünceden ödün vermeyen; burada, bu zamanda yaşayan bir bilincin ve gövdenin kayıtlarından oluşan bir hayat kitabı...


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