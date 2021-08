Fantastik roman türü ve Türk edebiyatından örnekler

Türk edebiyatı tarihinde fantastik, ya da doğaüstü olarak nitelendireceğimiz roman örnekleri pek olmamıştır. Bu durum 2000'li yıllara kadar devam etmiştir.

Türk edebiyatına XIX. yüzyılın ikinci yarısı içinde dahil olan roman nevi önceleri acemice sonrasında dil, üslup ve teknik açısından oldukça güçlü örnekleriyle okuyucularına hitap etmiştir.

Ancak özellikle mezkûr dönemde ele alınan gerçek yani yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay/olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs kadrosu gibi konuların okuyucuyu eğlendirmenin yanı sıra bilgi verici, öğretici, eğitici özellik taşıması, söz konusu türde eser veren devrin önde gelen Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Samipaşazade Sezai gibi edebiyatçılarının dikkat çektiği hususlardır.

Bu sebepledir ki gerek Tanzimat sonrası dönemde gerekse 2000’li yıllara kadar olağanüstü, doğaüstü olayları bünyesinde barındıran romanlar iltifata mazhar olamamış, edebî nitelik taşımadığı iddia edilerek popüler tür kabul edilmiştir.

ÇOK OKUNAN TOLKİEN SERİSİ

Ancak dünya edebiyatında bilhassa J.R.R. Tolkien’in The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) üçlemesinden ilki olan The Fellowship of the Ring (Yüzük Kardeşliği) ve J.K. Rowling’in Harry Potter serisinin ilki Harry Potter and Sorcerer’s Stone (Harry Potter ve Felsefe Taşı)’un beyaz perdeye aktarılarak 2001 yılında vizyona girmesi ile fantastik roman türü Türk edebiyatında hem yazılma hem de okunma bakımından ciddi bir ivme kazanmıştır.

FANTASTİK ROMAN TANIMI

Yaklaşık on yıldır pekçok roman fantastik nitelemesi ile yazılmış veya satışa sunulmuş fakat fantastik romanın ne olduğu, dünya ve Türk edebiyatında nasıl tanımlandığı, hangi özelliklere sahip olması gerektiği konusunda yeterli ya da kuşatıcı bir çalışma yapılmamıştır.

ANLAŞMAZLIKLARA NEDEN OLDU

Bu yüzden tarihî, polisiye, aşk, bilimkurgu, gotik, ütopik, disütopik gibi türler esas alınarak yazılan birçok roman, taşıdığı fantastik unsurlar sebebiyle söz konusu türe dahil edilmiş, bu da mezkûr konuda bir tür kargaşasının meydana gelmesine neden olmuştur.

TÜRK EDEBİYATINDAN BAZI ÖRNEKLER

Türk edebiyatında son zamanlarda bu alanda yazılmış kitaplar da yok değil... Birkaç örnek; Puslu Kıtalar Atlası İhsan Oktay Anar, Gümüş Yelken Başlangıç Akhan Pelikan, Şamanlar Diyarı Barış Müstecaplıoğlu, Yansıma, İlknur Uğur Amat. İhsan Oktay Anar, Siyah Nefes - Günebakan Üçlemesi 1. Gülşah Elikbank. Paradokya, Anatolya Efsaneleri - Gümüş Roya ve Yazgı Tac...

Ergül Tosun

