Fantastik severler için üç kitap tavsiyesi

Fantastik severler için üç kitap tavsiyesi

Fantastik kitap severlere yeni çıkan üç kitabı tavsiye ediyoruz. Büyülü dünyaya yolculuk etmek için tam zamanı...

Yeni yıla girmek için sayılı günler kaldı. Bunun için yeni kitaplar da raflardaki yerini almaya başladı. İthaki Yayınları etiketiyle yayınlanan fantastik kitapları siz okurlara öneriyoruz. Biri kitap diğer ikisi ise ajanda olarak yyaınlanan bu seride fantastik maceralara hazır olun.

İyi yıllar ve iyi okumalar diliyoruz...

İthaki Fantastik Ajandası 2023





İlk yılında bilimkurgu, ikinci yılındaysa korku edebiyatı üzerine edinilen

İthaki Ajandası’nın üçüncüsü...

İthaki Fantastik Ajandası 2023





Bu ajanda da fantasik dünyaya yolculuk var.

Deve Cüce

Fantastik bir aşkın, yürek parçalayan kayıpların, imkânsız şeylerin romanı Deve Cüce

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com