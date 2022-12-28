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    Fantastik severler için üç kitap tavsiyesi

    Fantastik kitap severlere yeni çıkan üç kitabı tavsiye ediyoruz. Büyülü dünyaya yolculuk etmek için tam zamanı...
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 15:26
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    Fantastik severler için üç kitap tavsiyesi

    Yeni yıla girmek için sayılı günler kaldı. Bunun için yeni kitaplar da raflardaki yerini almaya başladı. İthaki Yayınları etiketiyle yayınlanan fantastik kitapları siz okurlara öneriyoruz. Biri kitap diğer ikisi ise ajanda olarak yyaınlanan bu seride fantastik maceralara hazır olun.

    İyi yıllar ve iyi okumalar diliyoruz...

    İthaki Fantastik Ajandası 2023

    Fantastik severler için üç kitap tavsiyesi #1

    İlk yılında bilimkurgu, ikinci yılındaysa korku edebiyatı üzerine edinilen
    İthaki Ajandası’nın üçüncüsü...

    İthaki Fantastik Ajandası 2023

    Fantastik severler için üç kitap tavsiyesi #2

    Bu ajanda da fantasik dünyaya yolculuk var.

    Deve Cüce

    Fantastik severler için üç kitap tavsiyesi #3

    Fantastik bir aşkın, yürek parçalayan kayıpların, imkânsız şeylerin romanı Deve Cüce

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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