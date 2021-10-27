Faruk Duman’ın sevilen romanının son üçlemesi: Sus Barbatus!

Faruk Duman’ın Sus Barbatus üçlemesinin son cildi yine okurları mest edecek. Yazarın yalın ve duru kaleminden çıkan romanın yeni serisi okurlara merhaba diyor.

William Faulkner, Yaşar Kemal gibi yazarların kaleminde destanlaşan modern romanın çağdaş bir çeşitlemesini sunuyor Faruk Duman. Gerçeküstünün dilini yaratarak siyasal, tarihsel, toplumsal gerçekleri ete kemiğe büründürüyor.

Orhan Kemal Roman Armağanı ve Cevdet Kudret Roman Ödülü’nü alarak geniş bir yankı uyandıran Sus Barbatus! doğanın tahrip edilmediği, ütopyaların diriliğini koruduğu, emeğin ve adaletin saygınlığını yitirmediği, masumiyetin egemen olduğu zamanların romanı.





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KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"Havada dolaşan ve süzülüp genç bedenlere nüfuz eden gerçekte, devrimin ruhudur.”

Erendiz Atasü

“Sus Barbatus! büyük bir roman, bir başyapıt, derin bir iç yolculuk.”

Münir H. Göle

“Sus Barbatus!’un yazınımıza sunulmuş bir armağan olduğunu söylemekten çekinmeyeceğim.”

M. Sadık Aslankara





Yazar, Faruk Duman

TADIMLIK...

"Çocuk o kadar yorulmuştu ki, ağzı açık uyuyordu, kıpırtısız, hafif bir horlama tutturmuş, yüzü gündüzün sıcağından kıpkırmızı, ağır, ölüm gibi bir uykuydu bu. SUS BARBATUS onun içinden çıktı. Bir sis bulutu gibi dağılıp toparlandı, sonra kendi biçimini aldı. Karanlıkta, domuz biçiminde bir gümüş ışık oldu, dönüp çocuğa baktı, sonra evden çıktı, yükseldi, A. Dağları’na doğru çekilip gitti."

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



