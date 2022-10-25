Faruk Nafiz'le Onuncu Yıl Marşı'nı yazan şair: Behçet Kemal Çağlar

Cumhuriyetin onuncu yılına özel kendisi gibi şair olan Faruk Nafiz Çamlıbel ile Onuncu Yıl Marşı'nı yazan Behçet Kemal Çağlar'ın ölüm yıl dönümü.

Şair ve öğretmen Behçet Kemal Çağlar, 1908'de Erzincan'ın Tepecik köyünde doğdu. Bugün usta şairin 41'inci ölüm yıl dönümü; saygıyla anıyoruz...

Babasının çeşitli bölgelerdeki memurluğu, daha sonra kendisinin Halkevleri Müfettişliği ve doğu sınırlarındaki askerlik görevi sayesinde Türkiye'nin her yerini dolaşmıştır. Atatürk'ü de yakından tanımış, zaman zaman sofrasında şiirler yazdı.

Faruk Nafiz Çamlıbel ve Eflatun Cem Güney edebiyat hocaları olmuştur. Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sohbetlerinden yıllarca ilham aldı.

İlk şiir...

İlk şiiri arkadaşlarıyla çıkardıkları Hep Gençlik dergisinde yayımlanan Behçet Kemal, daha sonra Türk Yurdu ve Hayat dergilerinde görüldü.

Ulus'ta yayımlanan kimi şiirlerinde Ankaralı Aşık Ömer adını kullanmış, 1949'da Şadırvan dergisini çıkarmıştır. İstanbul Radyosu'nda, 27 Mayıs'tan önce ve sonra, aralıklı olarak Şiir Dünyamız adlı programı yönetti.

Behçet Kemal'in şiiri, biçim ve öz olarak iki kaynaktan beslenir: Halk şiiri ve Atatürkçülük. Doğuda tanıştığı halk şairlerinden oldukça etkilenmiştir.

Behçet Kemal Çağlar öldü

Milletvekilliği de yapmış olan Çağlar, başka politik görevler de teklif edilmesine rağmen kendi deyimiyle "Günlük politikadan tiksindiği" için teklifleri kabul etmedi. Ünlü şair 25 Ekim 1969'da vefat etti.